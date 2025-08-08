Trumpas naikina subsidijas saulės kolektoriams

Subsidijų programa „Saulės energija visiems“ (Solar For All) buvo sukurta pagal 2022 m. Infliacijos mažinimo įstatymą – svarbų buvusio prezidento Joe Bideno priimtą teisės aktą klimato srityje.
Tiek demokratų, tiek respublikonų valdomose valstijose buvo atrinkta šešiasdešimt paramos gavėjų – valstybinių agentūrų ir ne pelno siekiančių organizacijų. Iniciatyvos tikslas – padėti daugiau nei 900 000 namų ūkių šimtais dolerių per metus sumažinti sąskaitas už elektrą.
Platformoje „X“ paskelbtame vaizdo įraše Aplinkos apsaugos agentūros administratorius Lee Zeldinas sakė, kad, praėjusį mėnesį priėmus „Didįjį gražųjį aktą“, buvo panaikintas Šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo fondas, kuriam priklausė ir programa „Saulės energija visiems“. Jis aiškino, kad dabar privalo laikytis įstatymo.
L. Zeldinas teigė, kad programos lėšos buvo naudojamos „tarpininkų“ administracinėms išlaidoms padengti, pavadindamas tai „sukčiavimu“, nors jokių šį teiginį pagrindžiančių įrodymų nepateikė.
Jis taip pat kritikavo, kad programoje nėra numatyta reikalavimų pirkti amerikietiškas prekes, teigdamas, kad tai yra „puiki žinia Kinijai“.
Tyrimų bendrovės „Atlas Public Policy“ atliktos analizės duomenimis, iš pagal programą numatytų skirti 7 mlrd. JAV dolerių kol kas buvo išleista tik 53 mln. dolerių suma.
Šios bendrovės vyresnysis politikos analitikas Tomas Tayloras naujienų agentūrai AFP sakė, kad buvo laikomasi bendro supratimo, jog pasirašius sutartis jose numatytų lėšų nebus galima susigrąžinti. „Tačiau Trumpo administracija dabar tikrina, ar tikrai taip yra“, – sakė jis.
Aplinkosaugos apsaugos organizacijos pratrūko pykčiu.
„Prezidentas Trumpas pažadėjo perpus sumažinti sąskaitas už energiją, tačiau jo administracija ir vėl stengiasi, kad namus vėsinti ar apšviesti būtų brangiau“, – sakė Gamtos išteklių gynimo tarybos žaliųjų finansų direktorius Adamas Kentas.
Progresyviųjų pažiūrų senatorius Bernie Sandersas apkaltino D. Trumpą, kad jis veikia siekdamas apsaugoti iškastinio kuro interesus. „Donaldas Trumpas nori neteisėtai sunaikinti šią programą, kad apsaugotų nepadorų savo draugų iš naftos ir dujų pramonės gaunamą pelną“, – tvirtino jis, pažadėdamas „kovoti, kad ši nepaprastai svarbi programa būtų išsaugota“.
Administracija jau prašė Kongreso, kad būtų panaikintos mokesčių lengvatos vėjo ir saulės elektrinėms, sugriežtinti federalinėms nuomos sutartims, susijusioms su atsinaujinančiosios energijos projektais, taikomi apribojimai ir atšauktos nustatytos jūrose įrengiamų vėjo jėgainių zonos.
Ji taip pat pasiūlė panaikinti elektrinių ir transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reguliavimą ir paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad klimato kaita gali būti naudinga.
Naujausi komentarai