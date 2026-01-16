Trumpas padėkojo Iranui, kad nepakorė protestuotojų

„Aš labai gerbiu tai, kad Irano vadovybė atšaukė visus suplanuotus pakorimus, kurie turėjo būti įvykdyti vakar (daugiau nei 800). Ačiū!“ – savo „Truth Social“ tinkle parašė D. Trumpas.
Per pastarąsias dvi savaites D. Trumpas ne kartą grasino Iranui kariniais veiksmais, kad padėtų protestuotojams. Pasak žmogaus teisių grupių, Irano pajėgos nužudė tūkstančius žmonių.
Tačiau dabar jis susilaikė nuo įsikišimo, trečiadienį pareiškęs, kad jam buvo pasakyta, jog žudynės liovėsi.
D. Trumpas ketvirtadienį taip pat atmetė Persijos įlankos šalių pareigūnų komentarus, kad Saudo Arabija, Kataras ir Omanas vadovavo pastangoms atkalbėti jį nuo puolimo, ir sakė, kad jį palenkė Irano veiksmai.
„Niekas manęs neįtikino – aš pats save įtikinau“, – vėliau penktadienį žurnalistams sakė D. Trumpas, išeidamas iš Baltųjų rūmų savaitgaliui skristi į Floridą.
„Jie nepakorė nė vieno. Jie atšaukė pakorimus. Tai turėjo didelį poveikį“, – pareiškė jis.
