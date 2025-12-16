Trumpas paragino Xi paleisti įkalintą Honkongo žiniasklaidos magnatą

Po to, kai pirmadienį Lai buvo nuteistas už tariamus Pekino įvesto Honkongo nacionalinio saugumo įstatymo pažeidimus, D. Trumpas sakė kalbėjęsis su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir paprašęs jo apsvarstyti galimybę paleisti 78 metų leidėją.
„Man labai gaila, – žurnalistams sakė D. Trumpas. – Jis yra vyresnio amžiaus žmogus ir jo sveikata nėra gera. Todėl aš ir pareiškiau tą prašymą. Pažiūrėsime, kas bus.“
Demokratiją palaikančio laikraščio „Apple Daily“ įkūrėjas J. Lai buvo nuteistas už sąmokslą prieš Pekino ir Honkongo valdžios institucijas, apkaltintas siekiu nuversti Kinijos komunistų partiją.
„Apple Daily“ buvo priverstas užsidaryti 2021 m., kai valdžios institucijos pradėjo tyrimą pagal Pekino įvestą nacionalinio saugumo įstatymą. Šis įstatymas kriminalizuoja veiksmus, kuriuos Pekinas laiko maištu, separatizmu ir ardomąja veikla.
Kritikai teigia, kad teismas buvo politiškai motyvuotas, tačiau Kinija atmeta šį teiginį ir smerkia užsienio kišimąsi.
Lai bausmė bus paskelbta vėliau, jam gresia kalėjimas iki gyvos galvos.
Lieka neaišku, kada D. Trumpas kalbėjosi su Xi.
Pranešimai rodo, kad D. Trumpas šį klausimą iškėlė per susitikimą su Xi Pietų Korėjoje prieš kelias savaites, o per 2024 m. JAV rinkimų kampaniją jis vienoje tinklalaidėje žadėjo: „100 procentų aš jį išlaisvinsiu“.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio kritikavo nuosprendį, sakydamas, kad jis įtvirtina Pekino įstatymus, skirtus nutildyti tiems, kurie gina žodžio laisvę ir kitas žmogaus teises. M. Rubio citavo pranešimus, kad J. Lai sveikata per daugiau nei 1 800 dienų kalinimo labai pablogėjo, ir paragino jį paleisti humanitariniais sumetimais.
JK vyriausybė iškvietė Kinijos ambasadorių
Jungtinės Karalystės vyriausybė iškvietė Kinijos ambasadorių dėl dvigubą pilietybę turinčio J. Lai nuteisimo.
Užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper pasmerkė Honkongo teismo pirmadienį priimtą nuosprendį, kuriuo demokratijos aktyvistas J. Lai buvo pripažintas kaltu dėl maišto ir sąmokslo.
Y. Cooper teigė, kad byla buvo iškelta politiniais tikslais, o šis nacionalinio saugumo įstatymas, pasak jos, turėtų būti panaikintas. Ji išreiškė nerimą, kad bet koks laisvės atėmimo bausmės terminas 78 metų vyrui iš esmės reikš kalėjimą iki gyvos galvos.
J. Lai sūnus Sebastienas, pasirodęs Bendruomenių rūmuose, pareiškė, kad toks rezultatas rodo, jog JK vyriausybė turi daryti daugiau ir „po žodžių imtis veiksmų“.
Jis sakė, kad vyriausybė turėtų padaryti jo tėvo išlaisvinimą išankstine sąlyga glaudesniems JK ir Kinijos santykiams.
Kalbėdama Bendruomenių rūmuose, Y. Cooper sakė: „Jimmy Lai yra britų pilietis. Jis tapo Kinijos ir Honkongo vyriausybių taikiniu už tai, kad taikiai naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę.“
„Tai buvo politiškai motyvuotas persekiojimas, kurį aš griežtai smerkiu. Jimmy Lai dabar gresia bausmė, kuri 78 metų vyrui gali reikšti visą likusį gyvenimą kalėjime. Aš dar kartą raginu nedelsiant paleisti Jimmy Lai, – sakė užsienio reikalų sekretorė. – Mano nurodymu Užsienio reikalų ministerija šiandien iškvietė Kinijos ambasadorių, kad kategoriškai pabrėžtų mūsų poziciją.“
