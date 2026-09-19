Trumpas pasirašė įstatymą dėl sankcijų Rusijai

Sankcijų paketas sulaukė abiejų partijų paramos Kongrese, juo siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą.
Be tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms, teisės akte numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedantį Maskvai finansuoti karą.
Be kita ko, teisės aktu D. Trumpui suteikiami įgaliojimai taikyti sankcijas penkioms didžiausioms Rusijos energetikos produktų pirkėjoms, taip pat penkioms šalims, labiausiai padedančioms Rusijai apeiti energetikos sektoriui taikomas sankcijas.
Šios priemonės gali dar labiau pabloginti JAV prekybos santykius su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos.
Teisės aktas pavadintas velionio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo, atlikusio svarbų vaidmenį jį priimant, vardu.
Be sankcijų Rusijai, įstatyme taip pat numatytas pagrindas pratęsti sankcijas Iranui iki 2031 metų.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo D. Trumpui už įstatymo pasirašymą.
„Geriausias būdas pagerbti Lindsey atminimą – visapusiškai ir greitai įgyvendinti šio įstatymo nuostatas“, – socialiniame tinkle rašė V. Zelenskis.
„O geriausias atlygis visiems, padedantiems mums spausti Rusiją nutraukti karą, bus taika“, – pridūrė jis.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas dar prieš D. Trumpui pasirašant įstatymą perspėjo, kad tolesnės JAV sankcijos apsunkintų pastangas taikiai sureguliuoti karą Ukrainoje.
(be temos)
(be temos)