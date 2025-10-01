Trumpas paskelbė apie susitarimą su „Pfizer“, žada pigesnius vaistus

JAV prezidentas nepateikė daug informacijos apie tai, kokie ar kiek vaistų buvo įtraukta į susitarimą.
D. Trumpas siekia su vaistų gamintojais sudaryti susitarimus dėl „didžiausio palankumo režimo“ kainodaros, pagal kuriuos farmacijos bendrovės JAV nustatomas kainas susietų su mažiausiomis vaistų kainomis, kurias moka kitos turtingos šalys.
Baltieji rūmai taip pat pranešė, kad atidarys interneto svetainę „TrumpRx“, kurioje vartotojai galės tiesiogiai įsigyti kai kuriuos vaistus su nuolaida.
„Pfizer“ generalinis direktorius Albertas Bourla, kaip ir D. Trumpas, susitarimą pavadino dideliu laimėjimu, nors jo bendrovės paskelbtas pareiškimas buvo lygiai taip pat nekonkretus.
Tuo metu D. Trumpas taip pat sakė, kad „Pfizer“ sutiko „investuoti 70 mlrd. JAV dolerių (59,7 mlrd. eurų) į gamybos perkėlimą“ į Jungtines Valstijas.
Nepriklausomas senatorius Bernie Sandersas pirmadienį paskelbtame pranešime pažymėjo, kad D. Trumpo pastangos vaistų kainų mažinimo klausimu „pateko į naujienų antraštes“, bet „mažai ką davė“.
