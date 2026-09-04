 Trumpas paskyrė laikinąjį JAV kariuomenės sekretorių

Trumpas paskyrė laikinąjį JAV kariuomenės sekretorių

2026-09-04 13:37
BNS inf.

Prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pranešė skiriantis naują laikinąjį JAV kariuomenės sekretorių, Danui Driscollui atsistatydinus iš aukščiausio civilinio pareigūno pareigų dėl pranešimų apie nesutarimus su Pentagono vadovybe.

<span>Trumpas paskyrė laikinąjį JAV kariuomenės sekretorių</span>
Trumpas paskyrė laikinąjį JAV kariuomenės sekretorių / Scanpix nuotr.

„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad dabartinis kariuomenės sekretoriaus padėjėjas civiliniams darbams Adamas Telle'as nedelsiant pradės eiti laikinojo kariuomenės sekretoriaus pareigas, – savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas. – Jis yra didis patriotas, kurį visi gerbia.“

A. Telle'as sekretoriaus padėjėju prisaikdintas 2025 metų rugpjūtį, jo kandidatūrą patvirtinus JAV Senatui. Didžiąją karjeros dalį jis praleido kaip patarėjas Kapitolijuje.

D. Driscollo atsistatydinimas – ne pirmas toks aukšto rango JAV kariuomenės vadovo pasitraukimas per D. Trumpo kadenciją.

Teigiama, kad buvęs viceprezidento J. D. Vance'o bendramokslis teisės mokykloje D. Driscollas administracijoje pasinaudojo jų draugyste, tačiau susikivirčijo su gynybos sekretoriumi Pete'u Hegsethu.

Šiame straipsnyje:
JAV kariuomenės sekretorius
Adamas Telle

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