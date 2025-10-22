Trumpas: pažiūrėsiu, kas nutiks

Šis D. Trumpo atšaukimas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai jis paskelbė, kad per dvi savaites Vengrijos sostinėje susitiks su V. Putinu po, kaip jis pavadino, produktyvaus telefoninio pokalbio dėl Rusijos karo nutraukimo.
Praėjusį penktadienį per įtemptas derybas Vašingtone JAV vadovas spaudė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atsisakyti rytinio Donbaso regiono mainais į taiką, naujienų agentūrai AFP sakė vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas.
Tačiau antradienį vienas Baltųjų rūmų pareigūnas sakė, jog, nepaisant pranešimo dėl Budapešto, dabar „artimiausiu metu neplanuojama, kad prezidentas Trumpas susitiks su prezidentu Putinu“.
„Nenoriu, kad susitikimas būtų iššvaistytas (veltui)“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete, paklaustas, kodėl susitikimas su V. Putinu buvo atidėtas.
„Nenoriu, kad būtų švaistomas laikas, todėl pažiūrėsiu, kas nutiks“, – teigė jis.
AFP žurnalisto paklaustas, kas pakeitė jo nuomonę, D. Trumpas atsakė: „Karo fronte vyksta daug dalykų. Ir mes per ateinančias dvi dienas jums pranešime, ką darome.“
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas po pirmadienio pokalbio telefonu taip pat atšaukė numatytą susitikimą Budapešto aukščiausiojo lygio susitikimui parengti, pranešė Baltieji rūmai.
„Einančios ratu“
D. Trumpas tikėjosi, kad asmeninis ryšys su V. Putinu padės pasiekti taikos susitarimą Ukrainoje, tačiau Rusijos vadovas jį ne kartą nuvylė.
Tuo tarpu Ukraina ir jos sąjungininkės Europoje buvo priverstos stengtis neatsilikti nuo JAV prezidento veiksmų.
V. Zelenskio derybos su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose praėjusią savaitę buvo nelengvos, AFP sakė aukšto rango Ukrainos pareigūnas. Jis pridūrė, kad diplomatinės pastangos užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą atrodė tarsi vilkinamos ir einančios ratu.
Praėjusią savaitę D. Trumpas paragino ir Maskvą, ir Kyjivą nutraukti karą ties dabartine mūšių linija, tačiau viešai neužsiminė apie tai, kad Ukraina turėtų atsisakyti teritorijų.
Paklaustas, ar D. Trumpas ragino V. Zelenskį pasitraukti iš kai kurių Ukrainos tebekontroliuojamų savo teritorijų – tai yra vienas pagrindinių V. Putino reikalavimų – minėtas Ukrainos pareigūnas atsakė, jog tai tiesa.
V. Zelenskis iš susitikimo išvyko tuščiomis rankomis, nes D. Trumpas, dieną prieš tai pakalbėjęs su V. Putinu, atmetė jo prašymą skirti Kyjivui ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ ir spaudė jį sudaryti sandorį.
Ukraina Donbasą – daugiausia pramoninį regioną, apimantį rytines Luhansko ir Donecko sritis – laiko neatskiriama savo teritorijos dalimi ir ne kartą atmetė idėją jį atiduoti.
„Kontaktinė linija“
Kremlius antradienį pareiškė, kad nėra tikslios datos naujam D. Trumpo ir V. Putino, kurie rugpjūtį surengė derybas Aliaskoje, bet nepasiekė proveržio dėl Ukrainos, susitikimui.
Europos lyderiai atmetė idėją, kad Ukraina turėtų atiduoti savo žemių, ir vietoje to palaikė pasiūlymą, kad kovos veiksmai turėtų būti įšaldyti ties dabartine fronto linija.
Antradienį paskelbtame bendrame pareiškime lyderiai, įskaitant Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną (Emaniuelį Makroną), Italijos premjerę Giorgią Meloni (Džordžą Meloni) ir Didžiosios Britanijos ministrą pirmininką Keirą Starmerį (Kirą Starmerį), įspėjo, kad Rusija rimtai nesirengia siekti taikos.
„Tvirtai remiame prezidento Trumpo poziciją, kad kovos turėtų būti nedelsiant nutrauktos, o derybų pradinis taškas turėtų būti dabartinė kontaktinė linija“, – sakoma pareiškime.
NATO vadovas Markas Rutte (Markas Riutė) antradienį išvyko į Vašingtoną susitikti su D. Trumpu, sakoma Aljanso pranešime.
Ketvirtadienį Briuselyje vyksiančiame susitikime Europos Sąjungos (ES) vadovai turėtų suvienyti gretas ir paremti Ukrainą, o dar po dienos Londone įvyks Europos vadovų „norinčiųjų koalicijos“ susitikimas, rengiamas norint aptarti tolesnę pagalbą Kyjivui.