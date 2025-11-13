Trumpas po paviešintų Epsteino laiškų kaltina demokratus dėmesio nukreipinėjimu

„Demokratai vėl bando iškelti Jeffrey Epsteino apgaulę, nes jie padarys bet ką, kad nukreiptų dėmesį nuo to, kaip blogai jie pasielgė dėl vyriausybės uždarymo ir daugelio kitų temų“, – sakė D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“.
D. Trumpas „nepadarė nieko blogo“ bendraudamas su J. Epsteinu, trečiadienį pareiškė Baltieji rūmai.
„Jeffrey Epsteinas buvo „Mar-a-Lago“ narys, kol prezidentas Trumpas jį išvarė, nes Jeffrey Epsteinas buvo pedofilas ir jis buvo šlykštynė, – žurnalistams sakė spaudos sekretorė Karoline Leavitt. – Šie elektroniniai laiškai neįrodo absoliučiai nieko, išskyrus tai, kad prezidentas Trumpas nepadarė nieko blogo.“
Iš elektroninių laiškų matyti, kad dabartinis prezidentas žinojo apie finansininko seksualinį nepilnamečių išnaudojimą ir praleido „valandų valandas“ su viena iš aukų.
D. Trumpas ne kartą neigė žinojęs apie savo buvusio draugo, kuris 2019 metais nusižudė kalėjime laukdamas teismo, veiklą, susijusią su prekyba žmonėmis, ir kaltino demokratus, kad šie bando „nukreipti dėmesį“ nuo savo pačių nesėkmių.
Tačiau D. Trumpui sunku atsikratyti šio skandalo, o Atstovų Rūmų priežiūros komiteto demokratai pareiškė, kad trys nauji elektroniniai laiškai „kelia rimtų klausimų dėl Donaldo Trumpo ir jo žinojimo apie siaubingus Epsteino nusikaltimus“.
Vėliau trečiadienį spaudimas D. Trumpui padidėjo, kai Atstovų Rūmų pirmininkas respublikonas Mike'as Johnsonas pareiškė, kad kitą savaitę surengs balsavimą dėl siūlymo priversti Teisingumo departamentą paviešinti likusius J. Epsteino dokumentus.
2011 metų balandį žinutėje ilgametei bendrininkei Ghislaine Maxwell J. Epsteinas teigia, kad D. Trumpas daug laiko praleido su moterimi, kurią Baltieji rūmai vėliau įvardijo kaip pagrindinę J. Epsteino kaltintoją Virginą Giuffre.
„Noriu, kad suprastumėte, jog tas šuo, kuris nelojo, yra Trumpas“, – rašė J. Epsteinas. Jis pridūrė, kad nukentėjusioji „praleido valandų valandas su juo mano namuose, (...) jis nė karto nebuvo paminėtas“.
Gh. Maxwell, kuri po J. Epsteino mirties buvo nuteista už prekybą žmonėmis, atsakė: „Aš apie tai galvojau...“
„Žinoma, jis žinojo“
Viename demokratų pasidalintame ir 2019 metų sausio 31-ąja datuotame elektroniniame laiške rašytojui Michaelui Wolffui J. Epsteinas, kaip pranešama, rašė: „Žinoma, jis žinojo apie merginas, nes prašė Ghislaine sustoti.“
Vėliau respublikonai paviešino tūkstančius elektroninių laiškų, gautų po to, kai demokratai anksčiau šiais metais iškvietė į teismą J. Epsteino valdas, įskaitant vieną, kuriame J. Epsteinas pavadino D. Trumpą „nedorėliu“.
Įniršis dėl liūdnai pagarsėjusio finansininko vis dar veikia D. Trumpo administraciją, praėjus keturiems mėnesiams po to, kai Teisingumo departamentas faktiškai uždarė bylą, paskelbdamas, kad daugiau informacijos šia tema nėra.
Atstovų Rūmų demokratai, norėdami pasinaudoti įsisenėjusia kontroversija, bando išsireikalauti balsavimą, kad būtų paviešinti visi J. Epsteino bylos dokumentai.
D. Trumpas paragino respublikonus nepakliūti į „spąstus“, o aukščiausi pareigūnai Baltųjų rūmų Situacijų kambaryje priėmė griežtai dešiniųjų pažiūrų respublikonę Lauren Boebert ir primygtinai reikalavo, kad jos pavardė nebūtų įtraukta į peticiją.
Tačiau L. Boebert atsisakė nusileisti, ir peticija buvo priimta, kai po ilgų savaičių delsimo prisiekė demokratų Kongreso narė Adelita Grijalva, kuri nedelsdama pasirašė peticiją.
M. Johnsonas teigė, kad Atstovų Rūmų balsavimas dėl bylų vyks kitą savaitę – anksčiau nei tikėtasi.
MAGA rėmėjų įniršis
Baltieji rūmai apkaltino demokratus, kad šie selektyviai nutekino žinutes, siekdami „sukurtų melagingą naratyvą ir apšmeižtų prezidentą Trumpą“.
K. Leavitt sakė, kad V. Giuffre, kuri nusižudė balandį, buvo pareiškusi, kad D. Trumpas „negalėjo būti draugiškesnis jai per jų negausius pokalbius“.
J. Epsteino skandalas jau ilgą laiką kamuoja D. Trumpą net ir po to, kai jo Teisingumo departamentas liepą tarnybiniame pranešime dar kartą patvirtino, kad jis mirė dėl savižudybės ir kad „klientų sąrašas“, kurį generalinė prokurorė Pam Bondi teigė peržiūrinėjanti, iš tikrųjų neegzistuoja.
Tai sukėlė įnirtingą reakciją tarp D. Trumpo judėjimo „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. Make America Great Again, MAGA) šalininkų, kurie jautėsi išduoti, nes daugelį metų jiems buvo sakoma, kad „slaptos valdžios“ priedanga saugo Demokratų partijos veikėjus, kuriuos jie kaltino buvus J. Epsteino klientais.
D. Trumpo MAGA šalininkai, įskaitant du sąjungininkus, kurie dabar vadovauja Federaliniam tyrimų biurui (FTB), darė karjerą kurstydami sąmokslo teorijas, įskaitant tai, kad J. Epsteino savižudybė iš tikrųjų buvo jo įtakingų klientų užsakyta žmogžudystė.
D. Trumpo ryšiai su J. Epsteinu buvo gana platūs. Per 15 metų trukusią draugystę pora buvo užfiksuota kartu vakarėliuose, kol, kaip pranešama, 2004 metais jie susipyko dėl nekilnojamojo turto sandorio, o vėliau D. Trumpas pasmerkė savo buvusį sąjungininką.
Naujausi komentarai