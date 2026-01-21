Trumpas: Putinas ir Zelenskis bus kvailiai, jei nesudarys taikos susitarimo

JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo kalboje, pasakytoje Pasaulio ekonomikos forume Davose, pareiškė, kad tarp Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino „tvyro didžiulė neapykanta“. Jo teigimu, tokia situacija nepadeda taikiai išspręsti konfliktą.
D. Trumpo Davose buvo paklausta, ar jis mato galimybę artimiausiu metu sudaryti taikos sutartį tarp Ukrainos ir Rusijos Federacijos. Jis pažymėjo, kad iš pradžių manė, jog šį karą bus lengva užbaigti, ir dar kartą pakartojo, kad jam jau pavyko užbaigti aštuonis kitus karus.
„Žinote, tai Jungtinių Tautų darbas. Aš neprivalau to daryti, bet tai nesvarbu“, – pareiškė D. Trumpas.
Tuo pačiu, jo įsitikinimu, karas bus baigtas, o daug gyvybių bus išgelbėta.
„Tarp prezidento Zelenskio ir prezidento Putino tvyro didžiulė neapykanta, o tai kenkia taikos procesui. Mes žinome, kad turime reikalų su šia nenormalia neapykanta“, – pabrėžė D. Trumpas.
Tačiau, nepaisant to, JAV prezidento nuomone, Rusija nori sudaryti susitarimą, ir jis yra įsitikinęs, kad Ukraina taip pat nori tai padaryti.
„Ir mes pasistengsime, kad šis susitarimas būtų sudarytas... Manau, galiu pasakyti, kad esame pakankamai arti“, – pareiškė D. Trumpas.
JAV prezidentas taip pat pažymėjo, kad tuo metu, kai vyksta Vašingtono ir Maskvos bendradarbiavimas, iš Rusijos skamba teiginiai, kad prezidentas V. Zelenskis tariamai „su tuo nesutiks“.
Tuo pačiu metu, pasak D. Trumpo, po to „Zelenskis nori sudaryti susitarimą, o Putinas susitarimo sudaryti nenori“. JAV prezidentas tokią situaciją laiko „labai sudėtingu balansu“.
Jis taip pat mano, kad Rusijos ir Ukrainos karas yra kraujo praliejimas, kuriame naudojami dronai, ir dėl jų kas savaitę žūsta tūkstančiai žmonių. Dėl šios priežasties, jo nuomone, karas turi būti sustabdytas.
„Šiandien vėliau susitiksiu su prezidentu Zelenskiu. Manau, kad dabar jie yra tokioje stadijoje, kai gali susitikti ir sudaryti susitarimą. Jei to nepadarys, bus kvailiai. Tai taikoma abiem. Žinau, kad jie nėra kvailiai. Bet bus kvailiai, jei to nepadarys“, – mano D. Trumpas.
Jis pridūrė, kad nenori nieko įžeisti, bet pataria V. Zelenskiui ir V. Putinui susitarti.
