Trumpas Putinui įteikė ypatingą dovaną – laišką nuo savo žmonos Melanios: kas ten parašyta?

Šeštadienį, praėjus dienai po to, kai D. Trumpui ir V. Putinui nepavyko pasiekti proveržio per judviejų aukšto lygio susitikimą, pirmosios ponios kanceliarija platformoje „X“ pasidalino transliuotojo „Fox News“ straipsniu, kuriame cituojamas trumpas Melanios laiškas.
Anot televizijos kanalo „Fox News“, V. Putinas „taikos laišką“ abiejų šalių delegacijoms stebint perskaitė iš karto po to, kai D. Trumpas jam jį įteikė.
„Šiandienos pasaulyje yra vaikų, kurie priversti juoktis tyliai, kad jų juoko nepaliestų juos supanti tamsa“, – rašoma pirmosios ponios pasirašytame laiške, kuriame Ukraina nebuvo paminėta.
„Pone Putinai, jūs vienas galite padėti jiems vėl imti skambiai juoktis, – laiške tęsia M. Trump. – Apsaugodamas šių vaikų nekaltumą, jūs ne tik pasitarnausite Rusijai, bet ir visai žmonijai.“
„Tokia drąsi idėja nėra pavaldi jokio žmonių susiskaldymo riboms, o jūs, pone Putinai, šiandien galite vienu plunksnos brūkštelėjimu įgyvendinti šią viziją, – rašoma laiške. – Jau laikas tai padaryti.“
Liepos mėnesį JAV prezidentas sakė, kad Slovėnijoje gimusi jo žmona padėjo jam pakeisti požiūrį į V. Putiną.
„Grįžtu namo ir sakau pirmajai poniai: „Žinai, šiandien kalbėjausi su Vladimiru, mūsų pokalbis buvo nuostabus“, – sakė D. Trumpas.
„O ji man sako: „Ar ne? Buvo smogta dar vienam miestui.“
Netrukus po to, kai pradėjo savo antrąją kadenciją, D. Trumpas pabandė suartėti su V. Putinu, mat rinkimų kampanijos metu žadėjo karą Ukrainoje užbaigti per 24 valandas.
Pirmaisiais naujos kadencijos mėnesiais dėl nesudaryto susitarimo jis daugiausia pyko ant Ukrainos, tačiau palaipsniui pradėjo reikšti nepasitenkinimą, kad V. Putinas ir toliau puola Ukrainą.
Prieš aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje D. Trumpas perspėjo dėl „rimtų pasekmių“, kurios Rusijos lauktų, jei ši nesutiktų nutraukti ugnies.
Tačiau po susitikimo su V. Putinu D. Trumpas atsisakė reikalavimo nutraukti ugnį, sakydamas, kad geriausias būdas užbaigti karą – „pereiti tiesiai prie taikos susitarimo“.
V. Putinas jau seniai pasisako už derybas dėl galutinio taikos susitarimo. Tuo tarpu ir Ukraina, ir jos sąjungininkai Europoje šią strategiją kritikuoja kaip būdą laimėti laiko ir padėti Rusijai pasiekti daugiau pergalių mūšio lauke.
