Trumpas sako negavęs pasiūlymo mažinti NATO karių skaičių Europoje

D. Trumpas taip kalbėjo susitikimo su V. Putinu išvakarėse. Jiedu penktadienį susitiks Ankoridže, Aliaskoje, ir aptars galimą susitarimą dėl Rusijos karo Ukrainoje pabaigos.
Žurnalisto paklaustas, ar jis sutiktų sumažinti NATO karių skaičių Europoje, įskaitant Lenkiją, siekiant įtikinti V. Putiną sudaryti taikos susitarimą su Ukraina, jis atsakė, kad toks pasiūlymas jam dar nebuvo pateiktas.
„Ir aš apie tai pagalvosiu vėliau“, – pridūrė D. Trumpas.
Jis taip pat tvirtino, kad jei jis nebūtų buvęs JAV prezidentas, V. Putinas jau būtų okupavęs visą Ukrainą.
Trečiadienį, po telekonferencijos su trisdešimčia Europos lyderių, kurios metu buvo aptarta, kaip jie galėtų teigiamai paveikti D. Trumpo ir V. Putino penktadienio derybų eigą, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas perspėjo Rusiją nemėginti įtraukti NATO šalių saugumo klausimo į derybas ir nemažinti sąjungininkų karių, taip pat ir Lenkijoje, buvimo.
