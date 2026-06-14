Trumpas: susitarimas su Iranu bus po kelių valandų

„Tai viską sukrėtė. Tai atidėjo pasirašymą kelioms valandoms. Tai turėjo įvykti dabar. Dabar tai numatyta po kelių valandų“, – naujienų portalui „Axios“ telefonu sakė D. Trumpas.
JAV lyderis piktinosi Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahu) dėl atakos Beirute, sakydamas: „Tai taip blogai – negalėjau tuo patikėti. Likus valandai iki susitarimo pasirašymo.“
Pavartodamas virtinę keiksmažodžių, D. Trumpas portalui „Axios“ sakė, kad pyko ant B. Netanyahu dėl to, kad sekmadienį Izraelis smogė pietiniams Beiruto priemiesčiams. Izraelis teigė, kad šiais smūgiais, per kuriuos žuvo trys žmonės, reagavo į „Hezbollah“ ugnį Šiaurės Izraelio link.
„Kodėl Bibi (B. Netanyahu) turėjo surengti suš... ataką? – sakė D. Trumpas. – Buvau toks įsiutęs. Leidau jam tai suprasti. Jis neturi jokio suš... nuovokumo. Leidau jam tai suprasti.“
Teheranas tvirtina, kad į bet kokį susitarimą sustabdyti karą turi būti įtrauktas ir lygiagretus konfliktas Libane, kur Izraelis vykdo kampaniją prieš Irano remiamą judėjimą „Hezbollah“.
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