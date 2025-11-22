Trumpas: tai nėra galutinis pasiūlymas

Žurnalistų paklaustas, ar jo 28 punktų pasiūlymas, pagal kurį Ukraina turėtų atiduoti teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO, yra jo „galutinis pasiūlymas Ukrainai“, D. Trumpas atsakė: „Ne“.
„Mes bandome jį užbaigti. Vienu ar kitu būdu mes turime jį užbaigti“, – pareiškė jis.
Dar penktadienį jis sakė, kad ukrainiečių lyderiui Volodymyrui Zelenskiui „turės patikti“ JAV planas dėl karo su Rusija užbaigimo, pagal kurį Ukraina atiduotų savo teritorijų.
„Jam jis turės patikti, o jei jis jam nepatiks, tuomet, žinote, jie tiesiog turėtų tęsti kovą“, – Ovaliajame kabinete reporteriams sakė D. Trumpas.
„Kažkuriuo metu jam teks su kažkuo sutikti“, – pridūrė JAV prezidentas.
Anksčiau penktadienį jis sakė, kad Ukraina turi iki lapkričio 27 dienos sutikti su jo administracijos pasiūlytu 28 punktų planu.
Pagal planą, kurio kopiją gavo naujienų agentūra AFP, Ukraina turėtų atiduoti dalį rytinių teritorijų Rusijai, sumažinti savo kariuomenės dydį, įsipareigotų nesiekti narystės NATO, o taikos atveju šalyje nebūtų dislokuoti Ukrainos sąjungininkių Vakaruose taikdariai.
Kyjivą ir jo sąjungininkus Europoje pribloškė šis pasiūlymas, kuris iš esmės priverstų Ukrainą kapituliuoti.