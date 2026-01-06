Trumpas: tam prireiks laiko

„Pirmiausia turime sutvarkyti šalį. Rinkimų negalima rengti“, – sakė jis JAV transliuotojui „NBC News“. „Tam prireiks laiko“, – teigė D. Trumpas ir pridūrė: „Turime padėti šaliai atsigauti.“
Venesuelos vyriausybė ir toliau laiko teisėtu šalies prezidentu Nicolásą Maduro, šeštadienį sulaikytą JAV pajėgų. Pagal Venesuelos Konstituciją, prezidento nuolatinio nebuvimo atveju pareigas pradeda eiti viceprezidentas ir privalo per 30 dienų surengti naujus rinkimus. Neaišku, ar naujoji vadovybė dabartinę padėtį laiko nuolatiniu nebuvimu.
Delcy Rodríguez, nuo 2018 m. ėjusi N. Maduro viceprezidentės pareigas, pirmadienį buvo prisaikdinta laikinai eiti prezidentės pareigas. Aukščiausiasis Teismas savaitgalį jai pavedė laikinai eiti valstybės vadovės pareigas.
JAV pajėgos savaitgalį puolė taikinius Venesueloje ir sučiupo N. Maduro bei jo žmoną Cilią Flores. Pirmadienį jie buvo atvežti į Niujorką ir apkaltinti prekyba narkotikais.
