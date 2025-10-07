Trumpas teigia iš dalies priėmęs sprendimą siųsti „Tomahawk“ raketas į Ukrainą

Žurnalistų paklaustas, ar jis apsisprendė dėl galimybės aprūpinti Ukrainą „Tomahawk“ raketomis, jis atsakė, kad „iš dalies priėmė sprendimą“ šiuo klausimu. Tuo pat metu Baltųjų rūmų šeimininkas pridūrė, kad pirmiausia norėtų sužinoti, ką Ukrainą planuoja su jomis daryti. JAV prezidentas dar kartą pakartojo, kad Rusijos karas prieš Ukrainą niekada neturėjo būti pradėtas, tačiau kartu pažymėjo, jog abi pusės priėmė „blogų sprendimų“.
„Užduočiau keletą klausimų. Nesiekiu eskaluoti to karo“, – tvirtino JAV vadovas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as rugsėjo pabaigoje patvirtino, kad D. Trumpo administracijoje vyksta diskusijos dėl Ukrainos prašymo, susijusio su „Tomahawk“ raketomis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sulaukė aiškaus D. Trumpo palaikymo smūgiams į Rusijos taikinius, tokius kaip energetikos infrastruktūra ir ginklų gamybos fabrikai. Jis pridūrė, kad savo susitikime su D. Trumpu jis paprašė „vieno dalyko“ (konkretaus ginklo), kuris turėtų daryti „papildomą spaudimą (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui“.
V. Putinas savo ruožtu nurodė, kad JAV tolimojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimas Ukrainai tariamai lemtų Rusijos ir JAV „santykių žlugimą“.