ISW: Ukraina su „Tomahawk“ galėtų taikytis į daugiau nei pusantro tūkstančio Rusijos karinių objektų

Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai sakoma Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje. ISW analitikai pažymi, kad Ukraina jau geba vykdyti tolimojo nuotolio bepiločių orlaivių smūgius Rusijos teritorijos gilumoje, tačiau šių bepiločių naudingoji apkrova yra ribota ir jie netinka specializuotų karinių objektų naikinimui.
„Ukrainos gebėjimas inicijuoti raketų smūgius Rusijos užnugario gilumoje su didesne naudingąja apkrova leistų Ukrainai smarkiai apgadinti, o gal net ir sunaikinti svarbius karinius objektus Rusijoje, tokius kaip „Shahed“ bepiločių orlaivių gamykla Jelabugoje, Tatarstano Respublikoje, arba „Engels-2“ oro bazė Saratovo srityje, iš kurios Rusija kelia strateginius bombonešius, kurie iš oro į Ukrainą paleidžia kruizines raketas“, – sakoma ataskaitoje.
ISW vertinimu, 2,5 tūkst. kilometrų nuotolio „Tomahawk“ raketų veikimo spinduliu yra mažiausiai 1 945 Rusijos kariniai objektai, o 1,6 tūkst. kilometrų nuotolio raketų veikimo spinduliu – bent 1 655.
„Ukraina tikriausiai gali smarkiai pabloginti Rusijos fronto kovinį efektyvumą, taikydamasi į pažeidžiamą užnugario paramos zonų, kurios palaiko ir remia Rusijos fronto operacijas, dalį“, – teigia ISW.
Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir toliau naudojasi su karu Ukrainoje nesusijusių paskatų perspektyva, jog iš JAV gautų nuolaidų.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as patvirtino, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija svarsto Ukrainos prašymą dėl „Tomahawk“ raketų.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sulaukė aiškaus D. Trumpo palaikymo smūgiams į Rusijos taikinius, tokius kaip energetikos infrastruktūra ir ginklų gamybos fabrikai. Jis pridūrė, kad jųdviejų susitikime jis paprašė D. Trumpo „vieno dalyko“ – konkretaus ginklo, kuris galėtų daryti „papildomą spaudimą V. Putinui“.
V. Putinas savo ruožtu nurodė, kad JAV tolimojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimas Ukrainai tariamai lemtų Rusijos ir JAV „santykių žlugimą“.