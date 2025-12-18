Ukraina atakavo Belbeko aerodromą: sunaikintas Mig-31

Apie tai pranešė SBU spaudos centras ir naujienų agentūra „Unian“.
Pažymėtina, kad po preciziškų Ukrainos dronų smūgių buvo sunaikinti du tolimų radijo lokatorių kompleksai „Nebo-SVU“ (vieno kaina – apie 60-100 mln. JAV dolerių), radiolokatoriaus sistema 92N6, kuri yra priešlėktuvinės raketų sistemos S-400 „Triumf“ dalis (orientacinė kaina vidaus rinkoje – 30 mln. JAV dolerių, eksporto kaina – 60 mln. JAV dolerių), zenitinė raketų sistema „Pancir-S2“ (orientacinė kaina vidaus rinkoje – 12 mln. JAV dolerių, eksporto kaina – 19 mln. JAV dolerių), lėktuvas „MiG-31“ su pilnu ginkluotės komplektu (priklausomai nuo komplektacijos ir ginkluotės, orientacinė kaina – 30-50 mln. JAV dolerių,).
„SBU toliau efektyviai dirba, siekdama sunaikinti Kryme esančias oro gynybos sistemas, kurios saugo svarbius okupantų karinius ir logistinius objektus. Likvidavus šios sistemos komponentus, priešo gynyba ir karinės galimybės Krymo kryptimi gerokai sumenko“, – pažymėjo specialioji tarnyba.