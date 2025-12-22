 Ukrainos žvalgyba pranešė smogusi dviem Rusijos naikintuvams

Ukrainos žvalgyba pranešė smogusi dviem Rusijos naikintuvams

2025-12-22 11:08
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos karinė žvalgyba paskelbė apie sėkmingą smūgį Rusijos naikintuvams. Naktį į sekmadienį karinėje oro bazėje netoli Lipecko miesto smogta dviem Su-30 ir Su-27 tipo naikintuvams, pranešė žvalgyba socialinėje žiniasklaidoje. Lėktuvai užsiliepsnojo.

Scanpix nuotr.

Pateiktais duomenimis, specialioji operacija buvo planuojama dvi savaites. Ją surengė pasipriešinimo atstovai.

Žvalgybos vertinimu, naikintuvų vertė gali būti iki 100 mln. dolerių. 

