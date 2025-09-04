Trumpas užsiminė apie galimybę siųsti daugiau karių į Lenkiją

D. Trumpas taip pat užsiminė apie galimybę imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją, jei ši nenutrauks karo Ukrainoje, kuris nuo pat Maskvos invazijos 2022-aisiais kelia nerimą NATO sąjungininkei Lenkijai.
K. Nawrockis, konservatyvus istorikas ir uolus D. Trumpo rėmėjas, lankėsi Baltuosiuose rūmuose per Lenkijos rinkimų kampaniją ir dabar atvyko pirmojo užsienio vizito kaip prezidentas.
D. Trumpas jį šiltai sutiko, įskaitant pasiūlymą padidinti JAV karinį buvimą Lenkijoje. Anot JAV žiniasklaidos, šiuo metu Lenkijoje dislokuoti apie 8 tūkst. JAV karių stiprina NATO rytinį flangą.
„Jei jie norės, ten dislokuosime daugiau karių“, – sakė 79 metų D. Trumpas, paspaudęs ranką 42 metų K. Nawrockiui Ovaliajame kabinete.
„Esame su Lenkija iki galo ir padėsime Lenkijai apsiginti“, – kalbėjo jis.
Trumpas pridūrė, kad F-16 ir F-35 naikintuvų praskridimas K. Nawrockio atvykimo metu buvo „didelis pagerbimas“ praėjusią savaitę žuvusio lenkų F-16 naikintuvo piloto, besiruošusio aviacijos šou, atminimui.
„Jis buvo legenda Lenkijoje“, – sakė D. Trumpas apie tą pilotą, 37 metų majorą Maciejų Krakowianą.
„Labai didžiavausi“
K. Nawrockis savo ruožtu gyrė JAV karių buvimą ir teigė, kad tai „pirmas kartas istorijoje“, kai Lenkija mielai priima užsienio karius.
Jis taip pat pabrėžė, kad Varšuva siekia toliau didinti savo karines išlaidas NATO aljanse, kad patenkintų D. Trumpo reikalavimus, nors pagal šioms reikmėms skiriamą bendrojo vidaus produkto (BVP) dalį ji jau pirmauja.
Tuo tarpu D. Trumpas didžiavosi tuo, kad Lenkijos rinkimuose parėmė politikos naujoką K. Nawrockį – dar vieną iš visos virtinės dešiniųjų lyderių Europoje, kuriuos remia respublikonas.
D. Trumpas birželio mėnesį, prieš Lenkijos prezidento rinkimus, priėmė K. Nawrocki Ovaliajame kabinete. Baltieji rūmai paskelbė nuotrauką, kurioje jiedu šypsosi ir rodo iškėlę nykščius į į viršų.
„Nereiškiu palaikymo daugeliui žmonių, bet palaikiau jį ir labai didžiavausi jo atliktu darbu“, – trečiadienį sakė D. Trumpas.
Lenkija yra labai susiskaldžiusi, o nacionalistas K. Nawrockis konfliktuoja su proeuropietiška vyriausybe, vadovaujama ministro pirmininko Donaldo Tusko, buvusio Europos Vadovų Tarybos pirmininko.
Rinkimų kampanijos metu K. Nawrockis pabrėžė ryšių su Jungtinėmis Valstijomis ir savo glaudžių santykių su D. Trumpu svarbą. Jo šūkis „Pirmiausia Lenkija, pirmiausia lenkai“ atkartojo D. Trumpo šūkį „Pirmiausia Amerika“.
Tvirta parama Ukrainai
Derybose turėjo dominuoti karas Ukrainoje.
Nors D. Trumpas ir K. Nawrockis politiniu požiūriu sutaria, Lenkija atidžiai stebi JAV lyderio pastangas siekti taikos jos kaimynėje.
Lenkija tvirtai remia Ukrainą nuo Rusijos invazijos 2022 metais ir yra labai svarbi karinių ir humanitarinių prekių tranzito šalis.
D. Trumpas sakė, kad „pamatysite, kas nutiks“, jei jis bus nepatenkintas rusų prezidento Vladimiro Putino atsaku, užsimindamas apie naujas sankcijas ar muitus Maskvai.
„Neturiu jokios žinutės prezidentui Putinui, jis žino mano poziciją ir vienaip ar kitaip priims sprendimą“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
Ketvirtadienį D. Trumpas pasikalbės su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, naujienų agentūrai AFP sakė vienas Baltųjų rūmų pareigūnas. Jis taip pat ketina pasikalbėti su Europos lyderiais, pranešė Prancūzijos prezidentūra.
Ukrainos klausimas kursto prieštaravimus ir Lenkijoje.
K. Nawrockis neseniai blokavo D. Tusko vyriausybės siūlomą įstatymą, pratęsiantį teisių užtikrinimą Ukrainos pabėgėliams. K. Nawrockis, kaip ir D. Trumpas, taip pat priešinosi Ukrainos norui tapti NATO nare.
