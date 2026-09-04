 Trumpas vėl daro spaudimą JAV centriniam bankui: mažinkite palūkanų normas

Trumpas vėl daro spaudimą JAV centriniam bankui: mažinkite palūkanų normas

2026-09-04 21:12
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Po netikėtai teigiamų užimtumo duomenų JAV prezidentas Donaldas Trumpas padidino spaudimą nepriklausomam Centriniam bankui mažinti palūkanų normas, praneša agentūra „Reuters“.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / EPA-ELTOS nuotr.

„Aukštos palūkanų normos labai nesąžiningai skriaudžia JAV, ir aš to neleisiu!“ – penktadienį  rašė jis savo platformoje „Truth Social“. Jungtinės Valstijos esą turėtų turėti žemiausias palūkanų normas pasaulyje.

„Sumažinkite bazinę palūkanų normą, arba aš nutrauksiu prekybą su šalimis, su kuriomis turime prekybos deficitą“, – tęsė D. Trumpas.

Rugpjūčio mėnesį JAV augo darbo vietų skaičius, o tai, finansų rinkų požiūriu, padidino tikimybę, kad centrinis bankas netrukus padidins palūkanų normas.

JAV Federalinė rezervų sistema (FED) pastarąjį kartą bazinę palūkanų normą ⁠paliko 3,50–3,75 proc. intervale. Finansų rinkose spėliojama, ar FED ⁠mėnesio viduryje ryšis padidinti palūkanas. Centrinio banko vadovas Kevinas Warshas neseniai išreiškė susirūpinimą dėl atkaklios infliacijos ir kartu darbo rinką pavadino „gana stabilia“.

K. Warshas eina pareigas tik nuo gegužės. Jis pakeitė Jerome‘ą Powellą, kurį D. Trumpas dėl jo esą pernelyg griežtos pinigų politikos vis kritikavo ir vadino „nevykėliu“. Tuo tarpu K. Warshui jis iš anksto negailėjo liaupsių. D. Trumpas taip pat buvo pareiškęs, kad naujasis FED vadovas turės laikytis jo nurodymų. Jei K. Warshas būtų pareiškęs, kad norės kelti palūkanų normas, „jis būtų negavęs šio darbo“, teigė JAV vadovas.

 

 

 
Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
JAV centrinis bankas
palūkanų normas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų