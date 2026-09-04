Trumpas vėl daro spaudimą JAV centriniam bankui: mažinkite palūkanų normas

„Aukštos palūkanų normos labai nesąžiningai skriaudžia JAV, ir aš to neleisiu!“ – penktadienį rašė jis savo platformoje „Truth Social“. Jungtinės Valstijos esą turėtų turėti žemiausias palūkanų normas pasaulyje.
„Sumažinkite bazinę palūkanų normą, arba aš nutrauksiu prekybą su šalimis, su kuriomis turime prekybos deficitą“, – tęsė D. Trumpas.
Rugpjūčio mėnesį JAV augo darbo vietų skaičius, o tai, finansų rinkų požiūriu, padidino tikimybę, kad centrinis bankas netrukus padidins palūkanų normas.
JAV Federalinė rezervų sistema (FED) pastarąjį kartą bazinę palūkanų normą paliko 3,50–3,75 proc. intervale. Finansų rinkose spėliojama, ar FED mėnesio viduryje ryšis padidinti palūkanas. Centrinio banko vadovas Kevinas Warshas neseniai išreiškė susirūpinimą dėl atkaklios infliacijos ir kartu darbo rinką pavadino „gana stabilia“.
K. Warshas eina pareigas tik nuo gegužės. Jis pakeitė Jerome‘ą Powellą, kurį D. Trumpas dėl jo esą pernelyg griežtos pinigų politikos vis kritikavo ir vadino „nevykėliu“. Tuo tarpu K. Warshui jis iš anksto negailėjo liaupsių. D. Trumpas taip pat buvo pareiškęs, kad naujasis FED vadovas turės laikytis jo nurodymų. Jei K. Warshas būtų pareiškęs, kad norės kelti palūkanų normas, „jis būtų negavęs šio darbo“, teigė JAV vadovas.
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