Trumpo ir Putino susitikimas pakurstė virtinę melagienų

Internete įvairiose platformose plitę melagingi teiginiai kėlė sumaištį dėl penktadienį surengto susitikimo Aliaskoje, kuris buvo laikomas JAV prezidento pažado užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį kruviną karą Ukrainoje išbandymu.
„Piktavaliai veikėjai užtvindė internetą ir socialinius tinklus melagienomis ir iškreiptais faktais“, kurie „paplito visame politiniame spektre ir visame pasaulyje“, savo ataskaitoje pažymėjo kovos su dezinformacija organizacija „NewsGuard“.
Tarp šių melagienų buvo ir nepagrįstas teiginys, kad amerikiečių kariai Aliaskos Vasilos mieste neseniai nušovė samdomą žudiką ukrainietį Stefaną Orestovyčių, Ukrainos specialiųjų pajėgų tariamai apmokytą snaiperį.
Nėra jokių įrodymų, kad samdomas žudikas tokiu vardu apskritai egzistuoja.
Pasak „NewsGuard“, ši melagiena, kuri buvo platinama socialiniuose tinkluose „X“ ir „Instagram“, sąmokslo teorijos „QAnon“ platformoje ir net pasiekė vieną Šri Lankos naujienų svetainę, atsirado svetainėje „Real Raw News“.
„Real Raw News“ – „humoro, parodijos ir satyros“ tinklalapiu save vadinanti svetainė – dažnai klaidingai laikoma teisėta naujienų žiniasklaidos priemone ir ne kartą tyrėjų buvo kritikuota už melagienų apie Rusijos ir Ukrainos karą bei JAV pareigūnus ir politikus skelbimą.
D. Trumpo kritikai internete taip pat melagingai teigė, kad V. Putinas pernai sausį pasirašė dekretą, kuriuo Aliaskos pardavimas Jungtinėms Valstijoms paskelbtas „neteisėtu“, ir išjuokė JAV prezidentą už tai, kad jis priėmė lyderį, kuris esą atmeta Amerikos suverenitetą šioje teritorijoje.
V. Putinas „ruošiasi būsimai Aliaskos aneksijai, o Trumpas buvo apgautas“, parašė vienas naudotojas socialiniame tinkle „X“. Šis nepagrįstas teiginys taip pat išplito „Bluesky“ ir „TikTok“ tinkluose.
Jungtinės Valstijos Aliaską iš Rusijos nusipirko 1867 metais ir nėra jokių įrodymų, kad V. Putinas būtų pasirašęs tokį dekretą.
Tuo tarpu prokremliškose nacionalistinėse paskyrose socialiniuose tinkluose pasklido netikros „Aliaskos Liaudies Respublikos“ vėliavos nuotrauka, o susitikimu buvo pasinaudota kaip proga pareikšti, kad ši teritorija teisėtai priklauso Rusijai.
Šiuos vaizdus internete skleidė Rusijos nacionalistinės žiniasklaidos priemonės, taip pat „Pravda“ – gerai finansuojamas Maskvoje įsikūręs tinklas, žinomas tuo, kad visame pasaulyje platina prorusišką naratyvą.
„Ši netikra vėliava yra naujausias Rusijos ultranacionalistų ne vieną dešimtmetį skleidžiamo naratyvo, kuriame Aliaskos pardavimas XIX a. pateikiamas kaip nacionalinė išdavystė, epizodas“, – rašoma „NewsGuard“ ataskaitoje.
Ši melagienų virtinė parodo, kaip lengvai internete gali atsirasti ir plisti melaginga informacija apie svarbų įvykį, ypač technologijų platformose, kurios gerokai sumažino turinio moderavimą.
