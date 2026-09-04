Trumpo pasiuntinys pabūgo vykti į Kyjivą?

Vis dėlto vienas informuotas asmuo leidiniui „The Kyiv Independent“ papasakojo, kad S. Witkoffas „ėmė bijoti“, todėl kilo diskusijos apie alternatyvius planus.
„Rusai nenori, kad jie atvyktų čia, į Kyjivą, o Witkoffas visada jautriai reaguoja į Rusijos nuotaikas“, – tvirtino „The Kyiv Independent“ pašnekovas.
„Jiems ten sakoma, kad tai pavojinga“, – nurodė jis.
Ši informacija paaiškėjo praėjus dienai po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad S. Witkoffas ir J. Kushneris patvirtino, jog gali apsilankyti Ukrainoje. Kyjivas patiria nuolatinę Rusijos reaktyvinių dronų smūgių bangą, o iki rugsėjo 3 d. atakos buvo fiksuojamos aštuonias dienas iš eilės.