 Trumpui suteikus malonę, buvęs Hondūro prezidentas grįžo į tėvynę

Trumpui suteikus malonę, buvęs Hondūro prezidentas grįžo į tėvynę

2026-07-27 10:53
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Dėl su narkotikais susijusių nusikaltimų Jungtinėse Valstijose nuteistas buvęs Hondūro prezidentas Juanas Orlando Hernándezas grįžo į tėvynę.

<span>Trumpui suteikus malonę, buvęs Hondūro prezidentas grįžo į tėvynę</span>
Trumpui suteikus malonę, buvęs Hondūro prezidentas grįžo į tėvynę / Scanpix nuotr.

Tarptautiniame Palmerolos oro uoste jį pasitiko šeima – tai matyti iš  tinkle „X“ paskelbto vaizdo įrašo. Prieš tai JAV prezidentas Donaldas Trumpas suteikė malonę J. O. Hernándezui.

Buvęs Hondūro prezidentas JAV buvo nuteistas 45 metų laisvės atėmimo bausme. Tačiau D. Trumpas praėjusį lapkritį nusprendė suteikti jam malonę. Gruodį J. O. Hernándezas buvo paleistas iš kalėjimo. Su buvusiu prezidentu buvo elgiamasi „labai griežtai ir nesąžiningai“, tada savo sprendimą argumentavo D. Trumpas.

Niujorko teismas 2024 m. nuteisė J. O. Hernándezą, nes jis esą sudarė sąlygas kokaino gabenimui iš Kolumbijos ir Venesuelos per Hondūrą į JAV. Netrukus po kadencijos pabaigos 2022 m. jis buvo išduotas JAV.

J. O. Hernándezas rugpjūčio pradžioje turės pasirodyti teisme Hondūre. Prokuratūros teigimu, buvusių aukšto rango pareigūnų tinklas 2010–2013 metais buvo atsakingas už viešųjų lėšų išmokėjimą įvairiems fondams, šių lėšų suma siekė daugiau kaip 9 mln. eurų. J. O. Hernándezas turėjo naudos iš šių išmokų – be kita ko, per fiktyvias įmones savo rinkimų kampanijai gavo mažiausiai 2 mln. eurų.

Buvęs prezidentas, vadovavęs Hondūrui 2014–2022 m., kaltinimus neigia. Stebėtojai baiminasi, kad tai gali būti fiktyvus procesas ir J. O. Hernándezas išvengs bausmės. Neseniai buvo panaikintas J. O. Hernándezo arešto orderis.

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Juanas Orlando Hernandezas

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