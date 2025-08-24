Turkijos prezidento žmona parašė emocionalų laišką JAV pirmajai poniai

Turkijos prezidentūros paskelbtame laiške Melanijai Trump E. Erdogan teigė tikinti, kad atjauta, „kurią Jūs parodėte 648 per karą žuvusiems ukrainiečių vaikams, pasieks ir Gazos Ruožą, kur per mažiau nei dvejus metus buvo brutaliai nužudyta 62 000 nekaltų civilių, įskaitant 18 000 vaikų“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas viršūnių susitikime Aliaskoje rugpjūčio viduryje Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui perdavė savo žmonos Melanijos „taikos laišką“. Jame JAV pirmoji ponia prašo V. Putino apsaugoti vaikus, kuriuos supa „tamsa“, tačiau kurie svajoja apie „meilę, galimybes ir saugumą“.
E. Erdogan toliau laiške M. Trump rašė: „Kaip motina, kaip moteris, kaip žmogus, gerai suprantu jūsų laiške išreikštus jausmus ir tikiuosi, kad suteiksite tokią pat viltį Gazos vaikams, kurie lygiai taip pat trokšta taikos ir ramybės“.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas mėgina tarpininkauti jau trejus su puse metų trunkančiame kare tarp Rusijos ir Ukrainos.
Antradienį R. T. Erdoganas apkaltino Izraelį badą Gazos Ruože naudojant kaip ginklą. Vaizdai iš palestiniečių teritorijos esą yra „daug blogesni, žiauresni ir nežmoniškesni nei iš nacių stovyklų“.
JT penktadienį Gazos mieste oficialiai paskelbė badą. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu atmetė atitinkamą ataskaitą, pavadindamas ją „visišku melu“.
