Tuskas: Lenkijoje sulaikytas rusas, planavęs Varšuvoje įvykdyti egzekuciją

Kalbėdamas su žurnalistais D. Tuskas pasakė, kad įtariamasis buvo sulaikytas praėjusį penktadienį, rugpjūčio 7 d.
„Jis kėlė nepatogumų Putino režimui, ir paskutinę akimirką... mums pavyko užkirsti kelią šiai egzekucijai“, – pridūrė jis.
„Tai pirmasis tokio pobūdžio atvejis, kai kažkas, vykdydamas Rusijos nurodymus, nusprendė surengti išpuolį prieš JAV pilietį kitos NATO šalies teritorijoje“, – pridūrė jis.
D. Tuskas paaiškino, kad įtariamąjį sulaikė Lenkijos vidaus saugumo tarnybos (ABW) agentai ir policija, bendradarbiaudami su JAV saugumo tarnybomis.
„Turime sutikti su prielaida, kad Putino režimas bandys pašalinti žmones, kurie dėl įvairių priežasčių kelia nepatogumų“, – sakė D. Tuskas.
Jis pridūrė, kad Varšuva „ateityje tikriausiai vėl patirs panašų spaudimą“.
Lenkija, NATO ir ES valstybė narė, įsikūrusi aljanso rytiniame sparne, nuo 2022 m., kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, ne kartą kaltino Rusiją „sabotažu“.
Birželio mėnesį rytinėje Lenkijoje buvo nušautas rusų karikatūristas ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritikas Semionas Skrepeckis, kurio tikrasis vardas buvo Robertas Kuzovkovas. Vėliau D. Tuskas šį įvykį pavadino „politine žmogžudyste“.
Per išpuolius užsienyje, įskaitant Jungtinę Karalystę, Vokietiją ir Lietuvą, jau yra nukentėję keletas Rusijos valdžios oponentų.
Maskva bet kokį savo ryšį su tokiais išpuoliais atkakliai neigia.
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