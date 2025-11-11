Tyrimas: Lenkijos oro erdvę pažeidus dronams, Rusija suintensyvino ir propagandą

Tyrimą atliko kibernetinio saugumo komanda „Google Threat Intelligence Group“ (GTIG).
„Google“ analitikai pripažįsta, kad greita Rusijos reakcija dar neįrodo, jog propagandos operacija buvo koordinuojama su oro erdvės pažeidimu. Tačiau, anot jų, galima daryti išvadą, kad „įtakos veikėjai prorusiškoje ekosistemoje ištobulino savo veiklą taip, jog greitai reaguotų į svarbius geopolitikos įvykius“.
Vykdant šią informacinę operaciją buvo platinamas turinys, kuriame pateikiamas teigiamas Rusijos įvaizdis, o NATO ir Vakarai buvo vaizduojami kaip karo kurstytojai. Taip pat stengtasi sumažinti visuomenės paramą Ukrainai ir keliamos abejonės oficialia įvykių versija.
„Google“ analitikai nustatė pagrindinius dezinformacijos kampanijos veikėjus. Tarp jų buvo netikrų žiniasklaidos paskyrų tinklas „Doppelgänger“ – vienas iš pagrindinių Rusijos informacinio karo ramsčių nuo įsiveržimo į Ukrainą pradžios.
„Šios svetainės dažnai koncentruojasi į konkrečias temas ir regionus, o turinys jose pateikiamas tikslinės auditorijos kalba. GTIG nustatė mažiausiai du atvejus, kai netikros žiniasklaidos platformos platino turinį lenkų ir vokiečių kalba savo tikslams pasinaudodamos incidentu su dronais“, – teigiama ataskaitoje, kurią cituoja „TVP World“.
„Google“ nustatė, kad kitas svarbus šios operacijos dalyvis buvo dezinformacijos tinklas „Portal Kombat“, dar žinomas kaip „Pravda Network“. Šis tinklas nuo 2024 m. valdo domenus siekdamas, kad prorusiškoje ekosistemoje talpinamas turinys dar plačiau pasklistų.
Tinklas „Portal Kombat“ skleidė dezinformaciją neva vaizdo įrašai su dronais ir jų nuolaužomis buvo suklastoti. Lenkija ir Baltijos valstybės taip pat kaltintos dėl neva bandymų politizuoti incidentą, kad būtų pakenkta galimoms JAV ir Rusijos taikos deryboms.
Ataskaitoje pabrėžiama, kad dezinformacijos kampanijos tampa vis svarbesnės Rusijai siekiant savo tikslų, įskaitant kurstyti baimę, nežinomybę ir abejones tarp patiklių žmonių.
(be temos)