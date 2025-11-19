Rusija pašalino atminimo lentas nuo lenkų žudynių memorialo Katynėje

Jas pašalinti nurodė Smolensko rajono prokuratūra, savo pareiškime motyvuodama „kultūros paveldo išsaugojimu“ ir „Didžiojo Tėvynės karo pergalės įamžinimu“ – taip Rusija vadina Antrąjį pasaulinį karą.
Sprendimas buvo priimtas po kreipimosi, kurį pateikė Rusijos komunistų partijos atstovas, nuolat kvestionuojantis sovietinės Rusijos atsakomybę už Katynės žudynes – ten 1940 m. sovietų slaptoji policija NKVD nužudė tūkstančius Lenkijos karininkų ir pareigūnų.
Trečiadienį popiet Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras platformoje „X“ parašė, kad Lenkija jau pareiškė griežtą protestą dėl atminimo lentų pašalinimo Rusijos atstovui Lenkijoje.
2025 m. gegužę panašios atminimo lentos buvo pašalintos nuo paminklo Mednojės lenkų karo kapinėse, kitoje vietoje, kur palaidoti nužudyti lenkai.
Katynės žudynės – tai 1940 m. pavasarį NKVD įvykdytas beveik 22 tūkst. Lenkijos karininkų, policininkų ir inteligentijos atstovų masinis sušaudymas. Aukos, paimtos į nelaisvę po 1939 m. sovietų invazijos į rytų Lenkiją, buvo nužudytos keliose vietose, įskaitant Katynės mišką netoli Smolensko, taip pat Mednojėje ir Charkive.
Sovietų Sąjunga dešimtmečius neigė savo atsakomybę, melagingai kaltindama nacių Vokietiją, kol 1990 m. oficialiai pripažino savo kaltę. Šios žudynės tebėra vienas iš skaudžiausių Lenkijos ir Rusijos santykių epizodų.
(be temos)