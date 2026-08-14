Ukraina ir Rusija socialiniuose tinkluose apsikeitė kandžiomis replikomis

Rusijos gynybos ministerija savo paskyroje platformoje „Telegram“ paskelbė trijų „Shahed“ tipo dronų nuotrauką su antrašte: „Kaip sniegas ant jūsų galvos“. Po nuotrauka buvo parašyta: „Žiemą jums bus „užšaldymas“.“
Šiuo įrašu primenama apie ankstesnius Rusijos bandymus sunaikinti Ukrainos civilinę elektros gamybos ir šildymo infrastruktūrą, kad dideli miestai, tokie kaip sostinė Kyjivas, taptų netinkami gyventi.
Tarptautinė humanitarinė teisė tokius tyčinius smūgius civilinei infrastruktūrai laiko karo nusikaltimais.
Šis įrašas sulaukė beveik 22 tūkst. teigiamų reakcijų iš „Telegram“ naudotojų.
Reaguodamas į tai, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos departamentas paskelbė nuotrauką, kurioje matyti deganti Rusijos naftos perdirbimo gamykla, su antrašte „Susišildykime Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ugnimi“, turėdamas omenyje Ukrainos vykdomą tolimųjų smūgių kampaniją prieš Rusijos naftos pramonę.
Per šią Ukrainos kampaniją buvo surengta virtinė dronų ir raketų smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir saugykloms.
Ši kampanija smarkiai pakenkė Rusijos gebėjimui perdirbti ir eksportuoti naftos produktus ir sukėlė didelį jų trūkumą visoje šalyje.
Ukrainos ginklų gamintoja „Fire Point“, kurios raketos ir dronai atliko svarbų vaidmenį Ukrainai smogiant Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir logistikos infrastruktūrai, taip pat sureagavo į Rusijos gynybos ministerijos įrašą.
Bendrovė paskelbė dirbtinio intelekto sukurtą ar sumontuotą nuotrauką, kurioje matyti du dronai ir raketos priekinė dalis virš Raudonosios aikštės, o ant raketos užrašyta: „Apie žiemą pakalbėsime po rudens.“
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