Ukraina paskyrė naują ambasadorę JAV

V. Zelenskis netikėtai pasirašė dekretą, kuriuo į šias svarbias pareigas paskyrė buvusią teisingumo ministrę Olhą Stefanišyną, teigė jis savo vakaro kreipimesi socialiniuose tinkluose.
„Daugeliu atžvilgių ilgalaikis Ukrainos saugumas priklauso nuo jos santykių su Amerika“, – sakė jis.
Jis pridūrė, kad Ukraina siūlo Vašingtonui sudaryti susitarimus dėl to, kad Kyjivo sąjungininkai iš Europos pirktų amerikietiškus ginklus, ir dėl Ukrainos dronų tiekimo Jungtinėms Valstijoms.
Vašingtonas yra didžiausias Ukrainos karinis rėmėjas, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pastaraisiais mėnesiais ėmėsi virtinės žingsnių, bandydamas išspręsti konfliktą su Rusija, nepaisant kartais įtemptų pokalbių su V. Zelenskiu.
D. Trumpas ne kartą kritikavo dešimčių milijardų dolerių kasmetinę JAV karinę ir finansinę pagalbą Ukrainai.
O. Stefanišyna pakeičia Oksaną Markarovą, kuri ambasadore dirbo nuo 2021 metų.
Naujoji ambasadorė anksčiau taip pat ėjo Ukrainos Europos integracijos ministrės pareigas ir dalyvavo derybose su Jungtinėmis Valstijomis, kurios neseniai užsitikrino susitarimą dėl retų Ukrainos mineralų.
V. Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo administracijos nariai penktadienį Niujorke susitiks su JAV pareigūnais, tęsdami pastangas užbaigti karą.
