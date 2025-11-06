Ukraina pirmą kartą kalėti iki gyvos galvos nuteisė Rusijos karį, nužudžiusį karo belaisvį

Kyjivas jau seniai kaltina Maskvą žudant nelaisvėje esančius karius, įskaitant tuos, kurie buvo sužeisti arba pasidavė mūšio lauke ir vadina tai neteisėtomis egzekucijomis ir karo nusikaltimais.
„Tai pirmas kartas Ukrainos istorijoje, kai okupantui skirta tokia bausmė būtent už gynybos pajėgų kario egzekuciją“, – sakoma Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) pareiškime.
Prokurorai pareiškė, kad 27-erių rusų kareivis Dmitrijus Kurašovas „įvykdė mirties bausmę Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariui, kuris, pasibaigus šoviniams, pasidavė“.
Incidentas įvyko pietinėje Zaporižios srityje 2024-ųjų sausį, priduriama pranešime.
D. Kurašovas buvo sugautas ir teisiamas tą pačią dieną.
Ketvirtadienį teisme teisėjui skaitant nuosprendį, kaltinamasis stovėjo stikliniame narve teismo salėje, matyti nacionalinės policijos paskelbtame vaizdo įraše.
Ukraina siekia patraukti atsakomybėn ne tik Rusijos politinius ir karinius lyderius, bet ir eilinius karius už įtariamus karo nusikaltimus, įvykdytus nuo 2022-ųjų vasario.
Praėjusią savaitę Kyjivas perdavė Vilniui sugautą rusų jūreivį, kuris įtariamas karo nusikaltimu, įvykdytu Ukrainoje prieš Lietuvos pilietį.