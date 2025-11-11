Ukrainoje tęsiant korupcijos tyrimą – kratos ir pirmieji areštai

Nuo liepos mėnesio jis eina teisingumo ministro pareigas ir Kijevo teisingumo ministerija patvirtino, kad šių priemonių tikrai buvo imtasi.
„Ministras visapusiškai padeda teisėsaugos institucijoms, siekdamas pasirūpinti, kad tyrimas būtų išsamus, objektyvus ir nešališkas“, – teigiama ministerijos pareiškime.
Teisingumo ministerija „laikosi nulinės tolerancijos korupcijai principo“. Jokios išsamios informacijos apie galimus kaltinimus pateikta nebuvo.
Pirmieji penki areštai
Ukrainos Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) ir Kovos su korupcija prokuratūra (SAP) apie įmonėje „Energoatom“ vykdomą tyrimą paskelbė pirmadienį.
Tyrimas yra susijęs su kyšiais, kurie, kaip įtariama, buvo duoti statant energetikos objektų apsaugos nuo Rusijos antskrydžių įrenginius.
Antradienį NABU pranešė apie penkis areštus ir septynis įtariamus atvejus. Manoma, kad ši grupuotė išplovė kyšių, kurių vertė – apie 100 milijonų JAV dolerių.
Pėdsakai taip pat veda prie artimo prezidento Volodymyro Zelensky bičiulio ir verslo partnerio iš jo aktorystės laikų.
Pagrindinis įtariamasis, kaip teigiama, iš savo buto Kijevo vyriausybės rajone savo interesų labui darė poveikį valstybės sprendimams energetikos ir gynybos sektoriuose. Manoma, kad vyras iš Ukrainos išvyko.
V. Zelenskis pareikalavo, kad kaltieji būtų nuteisti, kas jie bebūtų.
Branduolinė bendrovė mano, kad branduolinių elektrinių darbas nenukentės
„Energoatom“ užsiminė apie „incidentą“, tačiau teigė, kad jis neturėjo jokio poveikio bendrovės finansiniam stabilumui, elektros gamybai ar Ukrainos branduolinių elektrinių saugumui.
Vis dėlto atrodo, kad tai yra didžiausias kyšininkavimo skandalas Ukrainoje nuo karo pradžios.
Nepaisant reformų, į Europos Sąjungą įstoti siekianti šalis vis dar laikoma viena iš labiausiai į korupciją linkusių valstybių Europoje.
„Tai – smūgis žemiau juostos. Ypač dabartinėje situacijoje, kai kovojame su rusais, norinčiais okupuoti mūsų šalį. Ir tuo pačiu metu vis dar turime kovoti su korupcija“, – duodamas interviu Vokietijos dienraščiui „Die Welt“ sakė Kyjivo meras Vitalijus Kličko.
Suimtas ir buvęs viceministras
Tuo metu, kai vyksta NABU tyrimas, Kyjivo prokuratūra ir žvalgybos tarnyba SBU pranešė apie įtartiną buvusio socialinės politikos viceministro veiklą.
Jis kaltinamas tuo, kad 2018 m. leido viešąsias lėšas kurti programą „E-Social“, kuri galiausiai žlugo.
Teigiama, kad dėl šio projekto valstybės biudžetas patyrė daugiau nei 480 tūkst. eurų nuostolių.
Įtariamajam, kuris šiuo metu dirba patarėju Socialinių reikalų ministerijoje, dabar gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Pasak prokuratūros, iššvaistytos lėšos buvo gautos pagal vieną iš Pasaulio banko programų.
