Ukrainos derybininkai atvyko į JAV derėtis dėl plano karui užbaigti

Jie susitiks su JAV prezidento pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu ir žentu Jaredu Kushneriu. Šios Majamyje vyksiančios derybos rengiamos likus kiek daugiau nei mėnesiui iki ketvirtųjų Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą metinių. Kyjivas siekia, kad būtų įnešta aiškumo dėl sąjungininkų saugumo garantijų.
„Atvykome į Jungtines Valstijas. Kartu su (saugumo vadovu) Rustemu Umerovu ir (derybininku) Davidu Arachamija turėsime svarbų pokalbį su savo partneriais amerikiečiais dėl taikos susitarimo detalių“, – socialiniuose tinkluose pareiškė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausiasis padėjėjas Kyrylo Budanovas.
„Planuojamas bendras susitikimas su Steve‘u Witkoffu, Jaredu Kushneriu ir (JAV kariuomenės sekretoriumi) Danieliu Driscollu“, – pridūrė jis.
D. Trumpas siekia užbaigti šį karą, kuris laikomas didžiausiu ginkluotu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, ir yra pareiškęs nusivylimą abiem pusėmis, o proveržis kol kas nepasiektas. Jis taip pat ėmėsi spausti Ukrainą sutikti su taikos sąlygomis, kurias Kyjivas prilygina kapituliacijai.
Ukrainos ambasadorė JAV ankstesnę dieną nurodė, kad derybose didžiausias dėmesys bus skiriamas saugumo garantijoms ir šalies atstatymui po karo. V. Zelenskis penktadienį pareiškė, kad tikisi, jog Ukraina kitą savaitę pasirašys susitarimus su JAV.