Ukrainos derybininkai Jungtinėse Valstijose turi surengti derybas dėl plano, kaip užbaigti karą

Rusijos pajėgoms toliau žengiant į priekį fronto linijoje, prieš numatytas derybas JAV dvi naktis iš eilės buvo taikytasi į Ukrainos sostinę ir regioną.
Šeštadienio vakarą per dronų ataką Kyjivo pakraštyje žuvo vienas žmogus, o dar 11 buvo sužeista, pranešė srities gubernatorius.
Keliomis valandomis anksčiau Ukrainos saugumo šaltinis pranešė, kad Kyjivas yra atsakingas už atakas prieš du naftos tanklaivius Juodojoje jūroje. Manoma, kad šie laivai slapta gabeno rusišką naftą, kuriai taikomos sankcijos.
Derybos JAV vyks Ukrainos vyriausybei išgyvenant sudėtingą laikotarpį – dėl didelio atgarsio sulaukusio korupcijos tyrimo prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atleido savo administracijos vadovą ir vyriausiąjį derybininką Andrijų Jermaką.
Ukrainos delegacija, kuriai dabar vadovauja Rustemas Umerovas, sekmadienį Floridoje planuoja susitikti su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju) ir specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu), pranešė vienas JAV pareigūnas.
Susitikime turi būti aptartas Vašingtono pateiktas planas, kaip užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį konfliktą. Pradiniame 28 punktų pasiūlyme, kuris buvo parengtas nepasitarus su Ukrainos sąjungininkais Europoje, buvo numatyta, kad Kyjivas pasitrauks iš rytinės Donecko srities.
Pagal šį pirminį projektą Jungtinės Valstijos būtų de facto pripažinusios Donecko, Krymo ir Luhansko regionus Rusijos dalimi. Sulaukusios Kyjivo ir Europos kritikos, JAV pakoregavo pradinį tekstą, tačiau dabartinis jo turinys lieka neaiškus.
Pirmadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) priims V. Zelenskį deryboms Paryžiuje, pranešė prancūzų prezidentūra.
Smogta rusų naftos terminalui
Likus kelioms valandoms iki Ukrainos delegacijos išvykimo, vienas didžiausių Rusijos naftos terminalų šeštadienį sustabdė veiklą po jūrinių dronų atakos.
Kaspijos vamzdynų konsorciumas (CPC) – grupė, į kurią įeina JAV naftos milžinės „Chevron“ ir „ExxonMobil“ ir kuri yra terminalo savininkė – šią ataką pavadino teroristiniu išpuoliu.
Ukraina, kuri nekomentavo šio incidento, reguliariai atakuoja Rusijos energetikos objektus, siekdama išsekinti šalies karo iždą konfliktui tęsiantis jau beveik ketverius metus.
CPC naftotiekis, kuris prasideda Kazachstane ir baigiasi minimame terminale netoli Rusijos pietinio Novorosijsko uosto, yra pagrindinis Kazachstano naftos transportavimo kanalas ir vienas didžiausių pasaulyje pagal apimtis: per jį vyksta maždaug 1 proc. pasaulinio naftos tiekimo.
Tačiau vienas ukrainiečių šaltinis prisiėmė atsakomybę už išpuolius prieš du laivus Juodojoje jūroje, kurie, kaip teigiama, naudoti slaptam rusiškos naftos gabenimui, nors jai taikomos sankcijos.
Turkijos transporto ministerijos duomenimis, penktadienį vėlai vakare prie Turkijos krantų įvyko sprogimai tuščiuose laivuose „Virat“ ir „Kairos“. Ministerija pranešė, kad vienam iš šių laivų vėl buvo smogta šeštadienio rytą.
„Modernizuoti jūrų dronai „Sea Baby“ sėkmingai smogė tanklaiviams“, – naujienų agentūrai AFP pranešė Ukrainos saugumo tarnybos SBU šaltinis.
Jis pateikė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip jūrų dronai artinasi prie dviejų laivų ir sukelia sprogimus.
Dronų atakos
Rusija tęsia naktines atakas prieš kaimyninę valstybę.
Kyjivo srities vadovas Mykola Kalašnykas anksti sekmadienį informavo apie „dar vieną priešo dronų ataką“ ir nurodė, kad gelbėtojai evakuoja daugiaaukščio pastato gyventojus bei gesina gaisrą.
„Deja, dėl priešo atakos Vyšhorode vienas žmogus žuvo, o 11 buvo sužeisti. Tarp jų yra vienas vaikas“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė M. Kalašnykas.
Šis naujausias išpuolis surengtas po penktadienio vakarą įvykdytos Rusijos dronų ir raketų atakos, per kurią žuvo trys žmonės, o šimtai tūkstančių gyventojų visoje Ukrainoje liko be elektros.
Rusija, kuri neigia, kad taikosi į civilius, paskelbė smogusi energijos infrastruktūrai, tiekiančiai energiją Ukrainos kariniam pramoniniam kompleksui.
Ukraina sako, kad Rusijos atakos yra ciniška taktika siekiant išvarginti civilius gyventojus.