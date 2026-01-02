Ukrainos gynybos žvalgybai vadovaus Olehas Ivaščenka

Prezidentas apie tai pranešė „Telegram“ kanale po susitikimo su O. Ivaščenka.
„Nuo šiandien Olehas Ivaščenka toliau tarnaus mūsų valstybei ir vykdys užduotis, skirtas apriboti Rusijos karinį potencialą, eidamas pareigas Ukrainos gynybos žvalgyboje“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidento komunikacijos patarėjas Dmytro Lytvynas patikslino, kad O. Ivaščenka vadovaus HUR.
Per susitikimą su prezidentu, dar eidamas Užsienio žvalgybos tarnybos vadovo pareigas, O. Ivaščenka pranešė apie bendrą padėtį Ukrainoje ir esamas grėsmes.
„Mes ir toliau daugiausia dėmesio skirsime Rusijos ekonominio potencialo mažinimui – kuo mažiau uždirbs agresorė, tuo daugiau galimybių atsiras diplomatijai. Tai ypač liečia Rusijos naftos eksportą, kuris bus dar labiau ribojamas ir pigs“, – po susitikimo sakė V. Zelenskis.
Anksčiau penktadienį V. Zelenskis paskyrė HUR vadą Kyrylo Budanovą į Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pareigas.
