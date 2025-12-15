 Ukrainos įmonė Vokietijoje pramoniniu mastu gamins kovinius dronus

2025-12-15 15:00
Jūras Barauskas (ELTA)

Vokietijoje bus pramoniniu mastu gaminami ukrainiečių sukurti koviniai nepilotuojamieji orlaiviai, kurie bus skirti Ukrainai, pirmadienį pranešė Ukrainos dronų gamintoja „Frontline Robotics“ ir Vokietijos gynybos bendrovė „Quantum Systems“.

Ukrainos įmonė Vokietijoje pramoniniu mastu gamins kovinius dronus / Scanpix nuotr.

Pirmadienį Berlyne vykusiame Vokietijos ir Ukrainos ekonomikos forume bendrovės pranešė, kad gamyba vykdoma Ukrainos gynybos ministerijos užsakymu.

Bendros įmonės „Quantum Frontline Industries“ vadovas Matthias Lehna minėjo, kad per metus bus pagaminama dešimtys tūkstančių dronų.

Įmonės teigimu, šis projektas yra „pirmoji Europoje visiškai automatizuota pramoninio masto užsienio gamybos linija, skirta gaminti dronus Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“.

Vokietijos gamyklose bus gaminamas mūšio lauke išbandytas logistikos dronas „Linza“, žvalgybinis dronas „Zoom“ ir nuotoliniu būdu valdomas kulkosvaidis bei granatsvaidis „Buria“.

Šis bendradarbiavimas vykdomas įgyvendinant Ukrainos vyriausybės iniciatyvą „Statykite su Ukraina“.

Kijevas siekia, kad dalis Ukrainos ginklų būtų gaminama saugiose Europos šalyse, tokiu būdu išvengiant gamybos sutrikimų dėl rusų atakų.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
Ukraina
dronų gamyba

Alio
Ar Lietuva jau ką nors gamina pati, ar vis ruošiasi pirkti ginklus trigubomis kainomis?
2
0
