 EK pirmininkė: susitarėme su Ukraina dronams išleisti du milijardus eurų

EK pirmininkė: susitarėme su Ukraina dronams išleisti du milijardus eurų

2025-09-30 14:35
Viljama Sudikienė (ELTA)

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė, kad pagal susitarimą su Ukraina dronų gamybai bus išleista iš viso 2 mlrd. eurų. 

EK pirmininkė: susitarėme su Ukraina dronams išleisti du milijardus eurų
EK pirmininkė: susitarėme su Ukraina dronams išleisti du milijardus eurų / Scanpix nuotr.

„Jei ir toliau manome, kad Ukraina yra mūsų pirmoji gynybos linija, turime padidinti karinę pagalbą Ukrainai. Susitarėme su Ukraina, kad dronams bus išleista iš viso 2 mlrd. eurų. Tai leis Ukrainai padidinti savo dronų gamybos pajėgumus ir leis Europos Sąjungai pasinaudoti šia technologija“, – sakoma bendrame U. von der Leyen ir NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte‘s pareiškime, paskelbtame prieš ES komisarų saugumo posėdį.

Pasak Europos Komisijos pirmininkės, Europa turi pateikti „tvirtą ir vieningą atsaką į Rusijos dronų įsiveržimus prie mūsų sienų“.

„Todėl siūlysime neatidėliotinus veiksmus, kad būtų sukurta dronų siena ir vykdomas stebėjimas Rytų flange. Turime sparčiai judėti į priekį – kartu su Ukraina ir glaudžiai bendradarbiaudami su NATO“, – pridūrė U. von der Leyen.

ES komisarų saugumo posėdyje antradienį dalyvaus ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.

Šiame straipsnyje:
Europos Sąjunga
Ukraina
dronų gamyba
finansavimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų