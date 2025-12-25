Ukrainos pasiuntinys JT ragina ES mažinti paramą Ukrainai kenkiančioms valstybėms

„Turime bendradarbiauti ieškodami būdų, kaip pakeisti šią neraminančią tendenciją. Turime iš esmės pakeisti nuolaidų požiūrį į Globaliuosius pietus. Laikas parodyti dantis ir elgtis griežtai“, – jis sakė interviu „Ukrinform“.
A. Melnykas siekia, kad Ukrainai kenkiančios valstybės susidurtų su tokio elgesio padariniais.
„Joms tai turi turėti labai konkrečių negatyvių pasekmių. Tai gali būti politinėje ar reputacinėje srityje, o idealiu atveju būtų ir ekonominių pasekmių, pavyzdžiui, apribojant paramą plėtrai“, – sako diplomatas.
Jis pabrėžė, kad Europos Sąjungos valstybės kasmet Globaliųjų pietų šalims siunčia milijardus eurų ir paragino keisti požiūrį į tai.
Anot A. Melnyko, dabar nėra proporcingo ryšio tarp to, kaip šios valstybės balsuoja JT ir kiek finansinės paramos jos gauna iš Europos, net jeigu tokia parama daugumai jų yra kritiškai svarbi.
Komentuodamas apie arabų valstybių poziciją diplomatas teigė, kad jų kolektyvinis susilaikymas balsuojant dėl rezoliucijos dėl Rusijos pagrobtų ukrainiečių vaikų susigrąžinimo buvo „tikras šaltas dušas“ Ukrainai. Jis sako, kad Kyjivas netoleruos politikos „kuomet sėdima abiejose tvoros pusėse“.
Kalbėdamas apie valstybes balsuojančias prie Ukrainą, A. Melnykas išskyrė taip vadinamąją „blogio ašį“, kurią sudaro Rusija, Baltarusija, Iranas ir Šiaurės Korėja. Jis priminė, kad kai kuriais atvejais Kinija balsuodama susilaikydavo.
Be to, jis minėjo, kad daugeliui Afrikos valstybių Rusija daro politinę, karinę ir ekonominę įtaką. Tačiau, anot jo, pagrindinė Ukrainos ir ES užduotis yra sutelkti pastangas ties šalimis, kurios susilaiko ir nebalsuoja vien todėl, kad taip daryti joms patogu.
A. Melnykas pažymėjo, kad pokyčių nebus, jeigu aukščiausiame politiniame lygyje nebus įtikinti partneriai Europoje. ES pratusi pirmiausi pasikliauti savo „minkštosiomis galiomis“, bet jis mano, kad to nebeužtenka.
„Europos Sąjunga turi nebijoti tapti blogiuku“, – konstatuoja Ukrainos nuolatinis atstovas JT.
Naujausi komentarai