Ukrainos lyderį priėmęs Trumpas žada JAV dalyvavimą užtikrinant saugumą, atmeta paliaubas

Be kita ko, lyderiai išreiškė viltį dėl trišalio susitikimo su rusų prezidentu artimiausiu metu.
„Nemanau, kad jums reikia paliaubų, – sakė D. Trumpas, sėdėdamas Baltuosiuose rūmuose kartu su Ukrainos prezidentu. – Žinau, kad jos gali būti naudingos, bet taip pat galiu strategiškai suprasti, kodėl viena ar kita šalis to nenori. Yra paliaubos ir jie atstatinėja, atstatinėja ir atstatinėja, ir žinote, galbūt jie to nenori.“
Tai atitinka jo ankstesnius komentarus, kurie laikomi artimesniais Rusijos prezidento Vladimiro Putino, su kuriuo susitiko praėjusią savaitę, pozicijai.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad, remdamas Europos pastangas, Vašingtonas dalyvaus teikiant saugumo garantijas Ukrainai, kurios būtų taikos susitarimo dėl rusų karo šalyje nutraukimo dalis.
Kalbėdamas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose kartu su V. Zelenskiu, D. Trumpas sakė, kad nors Europos šalys yra „pirmoji gynybos linija, nes jos yra ten, jos yra Europa, mes taip pat ketiname joms padėti. Mes dalyvausime“.
Didžioji pirmadienio susitikimo Ovaliajame kabinete tema – kokių JAV saugumo garantijų reikia Ukrainai, kad ji sutiktų su taikos susitarimu, ir ar D. Trumpas būtų pasirengęs jas suteikti.
V. Zelenskis išdėstė, ko, pasak jo, reikia jo šaliai, kad ji jaustųsi saugi, įskaitant „stiprią Ukrainos kariuomenę“ per ginklų pardavimą ir mokymus. Antroji dalis, anot jo, priklausys nuo pirmadienio derybų rezultatų ir nuo to, ką Europos Sąjungos (ES) šalys, NATO ir JAV galės garantuoti karo draskomai šaliai.
D. Trumpas neskubėjo įsipareigoti dėl JAV karių dalyvavimo taikos užtikrinimo pastangose, o pareiškė, kad bus užtikrintas „NATO tipo“ saugumas, tačiau visos šios detalės bus aptartos po pietų įvyksiančiame susitikime su ES lyderiais.
Po pirmadienio derybų su V. Zelenskiu ir vėliau su Europos lyderiais D. Trumpas susisieks su V. Putinu, teigė JAV vadovas Baltuosiuose rūmuose.
Nepaisant aiškėjančio atotrūkio dėl pozicijų dėl nuolaidų, kurias D. Trumpas spaudžia Ukrainą padaryti Rusijai, draugiškai Vašingtone priėmęs Ukrainos prezidentą, JAV vadovas teigė, kad yra „didelė tikimybė“ užbaigti rusų 2022-aisiais sukeltą plataus masto karą.
V. Zelenskis ir D. Trumpas Ovaliajame kabinete išreiškė viltį, kad pirmadienį Baltuosiuose rūmuose vykstančios itin svarbios derybos su Ukrainos ir Europos lyderiais gali priartinti trišales derybas su Rusijos prezidentu V. Putinu.
„Mes ketiname surengti susitikimą. Manau, kad jei šiandien viskas pavyks gerai, surengsime trišalį (susitikimą), ir manau, kad bus pagrįsta galimybė užbaigti karą, kai tai padarysime“, – sakė D. Trumpas.
V. Zelenskis taip pat pareiškė esąs atviras trišalėms deryboms: „Esame pasirengę trišalėms deryboms, kaip sakė prezidentas“, – teigė jis.
Prie prezidentų prisijungs Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos, Europos Komisijos (EK) ir NATO lyderiai, kurie taip pat atvyko į Baltuosius rūmus, demonstruodami paramą Ukrainai, po to, kai D. Trumpas ragino Kyjivą atsisakyti Krymo pusiasalio ir savo tikslų įstoti į NATO.