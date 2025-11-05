Už kalėdinę eglutę mokės brangiau

Likus mažiau nei aštuonioms savaitėms iki Kalėdų, Vokietijoje jau burzgia grandininiai pjūklai. Šalies Kalėdų eglučių augintojai pjauna ir pakuoja žaliaskares. Zauerlando regione, Vokietijos vakaruose, medžių laukai virsta darbingu aviliu – čia pjaunama tūkstančiai eglučių, kurios netrukus papuoš vokiečių, o vėliau ir kitų šalių gyventojų namus.
„Mūsų pardavimų šūkis – „Čia Kalėdos ištisus metus“. Mums dabar iš tiesų beveik Kalėdos. Prasideda derliaus nuėmimas, o tai, žinoma, reiškia, kad dirbame išsijuosę“, – pasakojo eglučių augintojas Eberhardas Hennecke'as.
Šio eglučių augintojo ūkyje – net aštuonios spygliuočių rūšys, auginamos 300 hektarų plote. Būtent šio regiono laukuose išauga apie trečdalis visų Vokietijos Kalėdų eglučių. Populiariausia iš jų – normaninis kėnis.
Kalėdų dvasia – kažkas ypatingo.
„Kalėdų dvasia – kažkas ypatingo. Žinoma, derliaus nuėmimas sukuria tam tikrą atmosferą, kuri natūraliai susijusi su adrenalino antplūdžiu. Esame gerai pasiruošę sezonui, tačiau derliaus nuėmimas visada jaudinantis metas“, – pasakojo E. Hennecke'as.
Pastaraisiais metais vis daugiau vokiečių renkasi eglutes kirsti patys. Kai kurie ūkiai čia pat siūlo karštą vyną ir užkandžius – taip darbas virsta švente.
„Kai šeimos ateina su savo vaikais, seneliais ir kitais artimaisiais ir kartu renkasi Kalėdų eglutę, jauti malonią atmosferą. Tai tikrai įspūdinga ir labai džiugina“, – pasakojo E. Hennecke'as.
Vokietijoje gyvų Kalėdų eglučių kainos šiemet turėtų svyruoti nuo maždaug 25 iki 40 eurų už metrą – priklausomai nuo dydžio ir kokybės. Kai kurios aukščiausios kokybės ar didesnės eglutės kainuos dar brangiau.
