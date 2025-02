V. Zelenskis: jokių sprendimų dėl Ukrainos be Kyjivo ir Europos

„Jokių sprendimų dėl Ukrainos be Ukrainos, jokių sprendimų dėl Europos be Europos. Europa turi turėti vietą prie stalo“, – Miuncheno saugumo konferencijoje sakė V. Zelenskis.

Jis tai pareiškė tuo metu, kai Jungtinės Valstijos siekia pradėti derybas su Maskva.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas apstulbino Ukrainą ir jos sąjungininkus Europoje, kai šią savaitę susitarė susitikti su savo kolega iš Rusijos Vladimiru Putinu ir pradėti derybas dėl karo užbaigimo.

V. Zelenskis yra paraginęs Vašingtoną parengti „bendrą planą“ dėl Rusijos, tačiau po penktadienį įvykusio susitikimo su JAV viceprezidentu J. D. Vance’u jis užsiminė, kad nėra bendros pozicijos.

„Negalime tiesiog pritarti paliauboms be realių saugumo garantijų, be spaudimo Rusijai, be sistemos Rusijai kontroliuoti“, – teigė V. Zelenskis.

Ukrainos vadovas nurodė, kad saugumo garantijos turi apimti galingas sankcijas Rusijai ir priemones Ukrainos kariuomenei stiprinti.

Jis tvirtino, kad Kyjivas yra „atviras“ siūlymams dislokuoti Europos karius kaip taikdarius, tačiau jis dar turi „aptarti detales“ su savo kolegomis žemyne.

V. Zelenskis sakė, kad Vašingtonas, regis, „ruošia atmosferą“ D. Trumpo ir V. Putino dialogui. Tačiau jis perspėjo, kad V. Putinas sieks pasinaudoti D. Trumpu „kaip savo pasirodymo rekvizitu“ ir galbūt mėgins prisikviesti jį į Maskvą dalyvauti gegužės mėnesį vyksiančiame Rusijos parade, skirtame pergalei Antrajame pasauliniame kare paminėti.

„Turime kartu daryti spaudimą, kad pasiektume tikrą taiką“, – dėstė V. Zelenskis.

„V. Putinas negali pasiūlyti realių saugumo garantijų ne tik dėl to, kad jis yra melagis, bet ir dėl to, jog Rusijai dabartinėje būsenoje reikia karo siekiant išlaikyti valdžią“, – teigė jis.

Pasak Ukrainos lyderio, Kyjivas vis dar aptaria galimą susitarimą su Vašingtonu dėl prieigos prie retųjų žemių elementų mainais į saugumo paramą.

Pasiųsdamas platesnę žinią Europai, V. Zelenekis paragino žemyną „veikti savo labui“. „Europa turi susivienyti ir pradėti veikti taip, kad niekas negalėtų pasakyti Europai „ne“, jai nurodinėti ar elgtis su ja kaip su pastumdėle“, – tvirtino V. Zelenskis ir taip pat paragino sukurti Europos kariuomenę.