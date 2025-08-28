 Vaiduoklių namas laukia pirkėjo: visi vietiniai apie jį žino

2025-08-28 11:53
Eglė Radušytė (LNK)

Kas ieško būsto, žino: reklaminiuose skelbimuose viskas gražiau nei realybėje. Nyderlanduose vienam namui taikoma visai kitokia pardavimo strategija – pirkėjo ieškoma platinant šiurpų vaizdo įrašą.

Vaiduoklių namas laukia pirkėjo: visi vietiniai apie jį žino / LNK vaizdo įrašo stop kadrai

„Šis namas pagarsėjęs Venheizene. Visi vietiniai žino apie šmėklų namą“, – šnekėjo nekilnojamojo turto agentas Johnas Greuteris.

O dabar net svetur žino, kai šis šiurpus reklaminis įrašas plačiai išplito.

„Daugumą namų parduoti nesunku, gražiai nufotografuoji. Kai būsimi pirkėjai užsuka, iškepi obuolių pyragą – ir parduota! Bet jei namo pardavimas stringa, tuomet reikia papildomo postūmio“, – nurodė reklamų specialistas Tomas van Bommelis.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Namui reikės kapitalinio remonto, o tokių griuvenų Nyderlanduose ne viena. Štai kodėl nekilnojamojo turto agentai, panašu, pasirinko reklamai siaubo scenarijų.

„Dauguma žmonių tokiais įrašais dalijasi. Juk smagu pakvatoti, parodyti kitam, ko tikrai nepirktų“, – kalbėjo reklamų specialistas.

Ir, ko gero, pirkėjas atsiras.

„Namą pamažu glemžiasi gamta. Be to, tai saugomas statinys. Taigi jei jį nusipirksite, turėsite atkurti iki pradinės būklės“, – tvirtino J. Greuteris.

Bet į kainą, aišku, neįtraukti vaiduokliai.

