Vance‘as užsipuolė demokratus: tai neapykantos partija

42-ejų viceprezidentą, žengiantį į Dalaso „American Airlines Center“ arenos sceną, minia pasitiko griausmingomis ovacijomis ir skanduotėmis „J. D.! J. D.!“.
„Šį rudenį demokratai kelia kandidatus, kurie jūsų vaikams nurodys, ką jiems leidžiama sakyti, kaip jiems leidžiama gyventi ir, svarbiausia, ko jie turėtų nekęsti“, – kalbėjo J. D. Vance‘as.
„Demokratai yra neapykantos partija. Tai partija, kuri niekina Ameriką ir žmones, kurie ją sukūrė. Tai partija, kuri sugeba užjausti teroristus, įvykdžiusius rugsėjo 11-osios išpuolius“, – pridūrė jis.
J. D. Vance‘ui baigus kalbą, į sceną grįžęs D. Trumpas tuojau pat pagyrė savo viceprezidentą.
„Noriu padėkoti mūsų nuostabiam viceprezidentui. Kaip puikiai jis šįvakar pasirodė! – sakė D. Trumpas. – Žinote, demokratai pradeda nerimauti.“
Prezidentas, prieš pristatydamas suvažiavimą užbaigsiantį muzikinį numerį, pažadėjo kalbėti trumpai.
„Man jau šiek tiek atsibodo politika“, – pareiškė jis.
Tačiau netrukus jis vėl perėjo prie savo įprastų mitingų frazių, užsipuldamas „radikaliajai kairei“ atstovaujančius demokratus ir vėl iškeldamas save į pirmąją Respublikonų partijos vidurio kadencijos rinkimų kampanijos vietą.
„Manęs kandidatų sąraše nėra. Turite įsivaizduoti, kad aš jame esu“, – savo rėmėjams aiškino D. Trumpas.
Respublikonai lapkričio rinkimų laukia patirdami didelį rinkėjų spaudimą.
JAV rinkimų stebėjimo svetainė „Decision Desk HQ“ prognozuoja, kad demokratai laimės rinkimus į Atstovų Rūmus santykiu 229:206, o vietos Senate pasiskirstys po lygiai – 50:50. Dėl užsitęsusios infliacijos ir nepopuliaraus karo su Iranu D. Trumpo reitingai šiuo metu siekia apie 35 proc.
D. Trumpas savo kalboje taip pat pakartojo neįprastą trečiadienį duotą pažadą išmokėti kiekvienam suaugusiam amerikiečiui po 5 tūkst. dolerių „Trumpo dividendų“, jei respublikonai išlaikys abiejų Kongreso rūmų kontrolę.
Šeima ir ateitis
Tuo tarpu J. D. Vance‘as stengėsi dar labiau akcentuoti ekstremistinį demokratų įvaizdį, apie kurį buvo kalbama viso suvažiavimo metu, pareikšdamas, kad, palyginti su jo įvardijama „kraštutinės kairės“ retorika, nesutarimai respublikonų koalicijos viduje yra menkniekis.
„Aš neprašau jūsų pritarti kiekvienai mūsų administracijos politikos nuostatai“, – kreipdamasis į susirinkusiuosius sakė J. D. Vance‘as.
„Prašau jūsų įvertinti skirtumą tarp mūsų ir radikalų bei tai, ką pasiekėme per pastaruosius 18 mėnesių“, – kalbėjo jis.
J. D. Vance‘as nuolat akcentavo šeimos ir tėvystės temas, mėgindamas priešpastatyti tradicines vertybes kairiųjų pažiūrų politikams, ir vėl pakartodamas, kad „lapkritį turime priversti juos nešdintis“.
Jis taip pat pagerbė konservatyvų jaunimo aktyvistą Charlie‘į Kirką pirmųjų jo nužudymo metinių proga, tiesiogiai kreipdamasis į mažamečius Ch. Kirko vaikus.
„Istorijos puslapiuose bus įrašyta, kad jūsų tėvas buvo didis žmogus“, – sakė J. D. Vance‘as.
J. D. Vance‘as kritikavo savo politinius priešininkus, kaltindamas juos tradicinės šeimos puolimu.
„Radikalams, kurie nori sunaikinti mano šeimą ir milijonus kitų šeimų visoje mūsų šalyje, mūsų žinutė yra paprasta: laikykitės kuo atokiau nuo mūsų vaikų“, – rėžė jis.
Jo kalbą trumpam pertraukė protestuotojas, šaukęs ir minioje mojavęs Meksikos vėliava.
„Na, drauguži, jei taip myli Meksiką, tai gal kraukis daiktus ir keliauk į ją, – pareiškė J. D. Vance’as. – Aš tau net lėktuvo bilietą nupirksiu.“
Rizikingas lošimas
J. D. Vance‘as daugelio yra laikomas vienu iš pagrindinių favoritų respublikonų lenktynėse dėl kandidatavimo 2028 m. prezidento rinkimuose, nors pats yra užsiminęs, kad sprendimą priims tik pasibaigus vidurio kadencijos rinkimams.
Respublikonams pradedant svarstyti, kas jų laukia, kai D. Trumpui teks pasitraukti iš prezidento posto, suvažiavimo metu J. D. Vance‘as tapo vienu ryškiausių pranešėjų, gavęs progą kalbėti prieš pat baigiamuosius D. Trumpo žodžius.
Respublikonai viliasi, kad D. Trumpas, nors pats šiuose rinkimuose nekandidatuoja, sugebės mobilizuoti jam asmeniškai lojalius rinkėjus ir kartu dar labiau neatstums jam nesimpatizuojančių nepriklausomų rinkėjų.
Po J. D. Vance‘o pasirodymo politikos užkulisiuose vėl imta svarstyti, ar D. Trumpo sukurtą politinę koaliciją galiausiai sugebės perimti vienas iš galimų jo įpėdinių.
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