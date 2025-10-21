 Vance'as: Vašingtonas nenustatė termino, per kurį „Hamas“ privalo nusiginkluoti

Vance'as: Vašingtonas nenustatė termino, per kurį „Hamas“ privalo nusiginkluoti

2025-10-21 20:53
BNS inf.

 JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) antradienį pareiškė, kad Vašingtonas nenustatė termino, per kurį palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ privalo nusiginkluoti, kaip numatyta JAV tarpininkaujant sudarytame paliaubų susitarime, kuriuo siekiama sustabdyti karą Gazos Ruože.

J. D. Vance
J. D. Vance / AFP nuotr.

„Žinome, kad „Hamas“ privalo laikytis susitarimo, ir jei „Hamas“ jo nesilaikys, nutiks labai blogų dalykų, bet aš nedarysiu to, ką iki šiol atsisakė daryti Jungtinių Valstijų prezidentas, t. y. nenustatysiu aiškaus termino, nes daugelis šių dalykų yra sudėtingi“, – sakė J. D. Vance'as spaudos konferencijoje Kirjat Gate, Pietų Izraelyje, kur JAV vadovaujama misija stebi paliaubas Gazos Ruože.

J. D. Vance'as taip pat teigė, kad JAV nesiųs karių į Gazos Ruožą, pakartodamas JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir kitų jo šalies pareigūnų ne kartą duotą pažadą.

„Gazoje nebus amerikiečių karių. Jungtinių Valstijų prezidentas tai labai aiškiai pasakė. Visa mūsų karinė vadovybė tai labai aiškiai pasakė“, – tvirtino jis.

JAV viceprezidentas pridūrė, kad JAV apsiribos „naudingu koordinavimu“.

Šiame straipsnyje:
Hamas
Gazos ruožas
J. D. Vance

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų