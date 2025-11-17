 Varšuva: geležinkelio sabotažas neturės įtakos Lenkijos paramai Ukrainai

2025-11-17 16:20
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Lenkija ir toliau rems Ukrainą, kovojančią su ginkluota agresija. Sabotažo aktai geležinkeliuose neturės įtakos tolesnei Varšuvos paramai Kyjivui, agentūrai „Ukrinform“ pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras.

Varšuva: geležinkelio sabotažas neturės įtakos Lenkijos paramai Ukrainai / Scanpix nuotr.

„Mūsų parama besiginančiai Ukrainai yra nedviprasmiška“, – tvirtino jis, paklaustas, ar pastarojo meto sabotažo aktai Lenkijos geležinkeliuose gali daryti įtaką būsimai paramai Ukrainai.

Jis pabrėžė, kad nekomentuos, kas galėjo prisidėti prie šių sabotažo incidentų, kol nebus gauta daugiau informacijos, ir pažymėjo, jog apie galimus kaltininkus galima tik spėlioti.

„Nepriklausomai nuo to, kas prie to prisidėjo, mūsų parama kovojančiai Ukrainai yra neginčijama. Tai atitinka mūsų kaimynės Ukrainos, Lenkijos, o galiausiai ir visos Europos interesus“, – tikino M. Wevioras ir kartu pridūrė, kad šie įvykiai „neturės įtakos Lenkijos paramai Ukrainai“.

Kiek anksčiau buvo pranešta, kad geležinkelio ruože tarp Varšuvos ir Liublino buvo padėti sprogstamieji įtaisai, kurie apgadino bėgių atkarpą. Žala fiksuota ir kitoje vietoje netoli Liublino. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvos–Liublino geležinkelio linija, kurioje ir įvyko sabotažas, yra strategiškai svarbi tiekiant pagalbą į Ukrainą.

