Vašingtone susitiko aukščiausio rango JAV ir Europos kariškiai

Susitikimas vyko, JAV prezidentui Donaldui Trumpui atmetus galimybę siųsti amerikiečių karius paremti susitarimą, ir pareiškus, kad saugumo garantijos Ukrainai galėtų apimti JAV paramą ore.
Siekdamas užbaigti karą, D. Trumpas pirmadienį į Baltuosius rūmus pakvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius, praėjus trims dienoms po D. Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje.
Tačiau nors D. Trumpas teigė, kad V. Putinas sutiko susitikti su V. Zelenskiu ir pritarti kai kurioms Vakarų šalių teikiamoms saugumo garantijoms Ukrainai, Kyjivas ir Vakarų sostinės į šiuos pažadus reagavo labai atsargiai, o daugelis detalių tebėra neaiškios.
V. Putinas pasiūlė surengti susitikimą su V. Zelenskiu Maskvoje, teigė trys šaltiniai, informuoti apie JAV prezidento ir V. Putino pokalbį telefonu.
Vienas šaltinis teigė, kad V. Zelenskis iš karto atsisakė susitikti jo šalies užkariautojo sostinėje.
Vis dėlto JAV prezidentas, atskirai susitikęs su V. Putinu ir V. Zelenskiu, pareiškė esąs atsargiai optimistiškai nusiteikęs dėl šio proceso.
„Dabar pamaniau, kad būtų geriau, jei jie susitiktų be manęs, tiesiog pasižiūrėti“, – antradienį konservatyviam radijo laidos vedėjui Markui Levinui sakė Trumpas.
„Pamatysime, kaip jiems seksis“, – pridūrė.
Vakarų lyderiams siekiant susitarimo, aukščiausio rango JAV karininkas generolas Danas Caine'as susitiko su Europos karininkais, kad aptartų „geriausius galimus Ukrainos taikos susitarimo variantus“, naujienų agentūrai AFP pranešė JAV gynybos pareigūnas.
Jų pokalbiai vyko prieš trečiadienį vyksiantį virtualų 32 NATO valstybių narių karinių vadų susitikimą.
D. Trumpas, ilgą laiką griežtai kritikavęs milijardus dolerių JAV paramą Ukrainai nuo 2022-aisiais prasidėjusios plataus masto Rusijos invazijos, anksčiau pareiškė, kad Europos šalys yra pasirengusios siųsti karius į Ukrainą, kad būtų užtikrintas bet koks susitarimas.
„Prancūzija ir Vokietija, kelios iš jų, JK (Jungtinė Karalystė), nori turėti karius vietoje“, – televizijai „Fox News“ sakė D. Trumpas.
„Mes esame pasirengę jiems padėti, tikriausiai ypač ore", – teigė jis.
Paklaustas, kokias garantijas D. Trumpas turi, kad JAV kariai nebus siunčiami, jis atsakė: „Na, turite mano garantiją, o aš esu prezidentas.“
Sąjungininkai aptaria tolesnius veiksmus
Baltieji rūmai vėliau dar labiau sustiprino D. Trumpo pareiškimus, tačiau pateikė nedaug naujų detalių apie viršūnių susitikimą ar saugumo garantijas.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt žurnalistams sakė, kad D. Trumpas „galutinai pareiškė, jog JAV karių Ukrainoje nebus“ ir kad JAV oro pajėgų panaudojimas buvo „pasirinkimas ir galimybė“.
Ji tvirtino, kad V. Putinas pažadėjo D. Trumpui susitikti su V. Zelenskiu, ir teigė, kad aukščiausio rango JAV pareigūnai koordinuoja veiksmus su Rusija dėl viršūnių susitikimo.
D. Trumpas pirmadienį dramatiškai nutraukė susitikimą su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais, kad paskambintų Rusijos lyderiui.
Radijo laidų vedėjas M. Levinas paklausė prezidento apie D. Trumpo metodą tokiose sudėtingose derybose, o prezidentas atsakė: „Tai greičiausiai labiau instinktas nei procesas.“
Sąjungininkai išreiškė abejonių, ar V. Putinas tikrai atvyks į dvišalį susitikimą, tačiau europiečiai po derybų su D. Trumpu tikisi galimo taikos susitarimo.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris surengė virtualias konsultacijas su maždaug 30 Ukrainos sąjungininkų, žinomų kaip „Norinčiųjų koalicija“.
K. Starmeris jiems pasakė, kad koalicijos komandos ir JAV pareigūnai netrukus susitiks, kad „pasiruoštų užtikrinimo pajėgų dislokavimui, jei karo veiksmai baigtųsi“, sakė Dauningo gatvės atstovas.