Zelenskis apie saugumo garantijas Rusijai: nežinau, kas jiems grasina

„Kai Rusija kelia saugumo garantijų klausimą, aš, tiesą sakant, nežinau, kas jiems grasina. Jie užpuolė mus (...) ir aš nelabai suprantu, kokių garantijų reikia agresorei. Garantijų nuo ko? Man tai nėra aišku. Manau, kad mūsų partnerės Europoje nori užkirsti kelią karo pasikartojimui ir Rusija yra vienintelė, galinti jį sukelti“, – per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte spaudos konferenciją sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, jog Ukrainai reikia saugumo garantijų, kad „mes, mūsų vaikai ir anūkai tikrai žinotume, jog Rusija mūsų neužpuls“.
„Tai yra saugumo garantijos prieš agresorę“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas ir pridūrė, kad agresorė yra Rusija.