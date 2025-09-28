Vėl įsigaliojo plataus masto JT sankcijos Iranui

Įsigaliojusios praėjus trims mėnesiams po to, kai Izraelis ir Jungtinės Valstijos surengė atakas Irane, sankcijos draudžia sudaryti sandorius, susijusius su Teherano branduoline ir balistinių raketų programa, ir, kaip tikimasi, turės platesnį poveikį sunkumų patiriančiai Irano ekonomikai.
Iš karto po sankcijų atnaujinimo Europos ir JAV diplomatai pabrėžė, kad diplomatinės pastangos dar nesibaigė.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) paragino Teheraną „sutikti su geranoriškomis tiesioginėmis derybomis“.
Jis taip pat paragino JT valstybes nares nedelsiant įvesti sankcijas, kad „spaustų Irano lyderius daryti tai, kas yra teisinga jų tautai ir geriausia pasaulio saugumui“.
Britų, prancūzų ir vokiečių užsienio reikalų ministrai bendrame pareiškime teigė, kad jie ir toliau sieks „naujo diplomatinio sprendimo, kad Iranas niekada neįgytų branduolinio ginklo“.
Penktadienį Rusijai ir Kinijai Jungtinėse Tautose nepavyko įtikinti dėl sankcijų Teheranui atidėjimo, o Maskva užsiminė, kad gali jų nevykdyti, nors pagal tarptautinę teisę jos privalo būti įgyvendintos.
Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK) ir Vokietija – vadinamosios E3 valstybės – teigė, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 metų branduolinį susitarimą, dar vadinamą Bendruoju išsamių veiksmų planu (JCPOA), kuriuo siekiama užkirsti kelią Teheranui įgyti branduolinį ginklą.
Todėl jos inicijavo vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį (angl. snapback) mechanizmą, pagal kurį prieš dešimtmetį sustabdytos sankcijos vėl įsigaliojo.
Iranas sekmadienį pasmerkė kaip nepateisinamą JT sankcijų atnaujinimą ir teigė, kad „visos šalys turi susilaikyti nuo šios neteisėtos padėties pripažinimo“, sakoma šalies Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Sunkiai pasiektas 2015-ųjų JCPOA faktiškai žlugo, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) 2018-aisiais, per savo pirmąją kadenciją, iš susitarimo pasitraukė ir atnaujino griežtas sankcijas Iranui.
Iranas leido JT inspektoriams sugrįžti į iraniečių branduolinius objektus, tačiau Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas) pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pasiūlė tik trumpą sankcijų atidėjimą mainais už visų sodrinto urano atsargų perdavimą – tokį pasiūlymą jis pavadino nepriimtinu.
Sekmadienį, atnaujinus JT sankcijas, Irano rialo kursas JAV dolerio atžvilgiu smuko iki rekordiškai žemo lygio, rodo valiutų stebėjimo svetainių duomenys.
