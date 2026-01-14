Venesuela išlaisvina įkalintus amerikiečius

Pareigūnas kol kas nepateikė išsamios informacijos apie kalinių paleidimą ir nepatikslino, kiek tiksliai asmenų išlaisvinta, užsimindamas tik tiek, kad jų buvo daugiau nei vienas.
„Sveikiname sulaikytų amerikiečių paleidimą Venesueloje. Tai svarbus laikinosios valdžios žingsnis teisinga linkme“, – prašęs neviešinti pavardės sakė Valstybės departamento pareigūnas.
N. Maduro viceprezidentė Delcy Rodriguez, laikinai einanti prezidento pareigas, nurodė paleisti kalinius po JAV karinės operacijos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino šį žingsnį ir pareiškė, kad reaguodamas į tai nusprendė atšaukti antrąją smūgių Venesuelai bangą.
Daugelis išlaisvintųjų buvo įkalinti už dalyvavimą protestuose dėl 2024 metų rinkimų, kuriuose N. Maduro pasiskelbė nugalėtoju, nepaisant plačiai paplitusių įtarimų dėl balsų klastojimo.
Kiek anksčiau Venesuela iš savo kalėjimų paleido Ispanijos ir Italijos piliečius. Jungtinės Valstijos savo piliečių išlaisvinimą užsienyje jau seniai laiko vienu iš svarbiausių prioritetų – pernai pagal susitarimą su N. Maduro kai kuriems iš jų pavyko užtikrinti laisvę.
Interneto laisvė
Venesuelos piliečiai atgavo galimybę naudotis socialiniu tinklu „X“ po daugiau nei metus trukusio platformos blokavimo.
Platforma tapo prieinama praėjus daugiau nei metams po to, kai prezidentas Nicolas Maduro užblokavo jos veikimą.
Delcy Rodriguez, laikinai einanti prezidento pareigas po to, kai per JAV operaciją sausio pradžioje buvo nuverstas N. Maduro, atnaujino savo profilio biografiją ir parašė: „Išlikime vieningi, judėkime link ekonominio stabilumo, socialinio teisingumo ir gerovės valstybės, kurios esame verti.“
Po 2024-ųjų liepą vykusių rinkimų N. Maduro buvo paskelbtas nugalėtoju, nepaisant plačiai paplitusių įtarimų dėl balsų klastojimo, o rugpjūtį jis sustabdė platformos veiklą.
Prieiga prie socialinio tinklo, priklausančio milijardieriui Elonui Muskui, buvo apribota N. Maduro keršijant už E. Musko kritiką dėl ginčijamų 2024 metų rinkimų rezultatų.
Iki draudimo įvedimo „X“ buvo itin svarbus Venesuelos gyventojų informacijos šaltinis, tačiau dėl blokavimo ministrai, įstatymų leidėjai ir vyriausybės institucijos nustojo atnaujinti savo puslapius.
D. Rodriguez perėmė vadovavimą šaliai po to, kai N. Maduro kartu su žmona sausio 3 dieną sučiupo JAV karinės pajėgos. Šių operacijų metu, oficialiais duomenimis, žuvo daugiau kaip 100 žmonių. Sutuoktinių porai JAV pateikė kaltinimus dėl įtariamos prekybos narkotikais.
Galiausiai N. Maduro „X“ paskyroje atsirado naujas pranešimas su nušalintojo lyderio ir jo žmonos Cilia Flores (Silijos Flores) nuotrauka bei prierašu: „Norime, kad grįžtumėte.“
Naujausi komentarai