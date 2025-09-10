Vengrija pirks dujas iš „Shell“

Ši Vidurio Europos valstybė, nepaisant Rusijos invazijos į kaimyninę Ukrainą, išlieka artimiausia Kremliaus partnere Europos Sąjungoje bei atsisako mažinti priklausomybę nuo rusiškų energijos išteklių.
Vengrijos vyriausybė prieštaravo Briuselio planui nutraukti Rusijos iškastinio kuro importą ir užsitikrino išimtį iš sankcijų, taikomų naftos tiekimui vamzdynais.
Pagal naująją 10 metų pasirašytą sutartį tarp „Shell“ ir Vengrijos valstybinės MVM nuo 2026-ųjų Vengrijai bus tiekiama 2 mlrd. kubinių metrų dujų kasmet. Ja pratęsiama ankstesnė sutartis su „Shell“ dėl 250 mln. kubinių metrų dujų metinio tiekimo 2021-2027 metais.
„Tai ilgalaikė sutartis, didžiausios trukmės ir didžiausių apimčių iš iki šiol sudarytų su Vakarų partneriu“, – pabrėžė Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjartas, pridurdamas, jog ji nėra skirta pakeisti rusiškas dujas.
„Diversifikacija mums nereiškia atsisakymo jau esamų šaltinių ir maršrutų, priešingai... nauji šaltiniai ir nauji maršrutai turėtų papildyti esamus“, – paaiškino Vengrijos diplomatijos vadovas.
Vengrija su Rusijos „Gazprom“ yra sudariusi 15 metų trukmės ir iki 2036 galiosiančią sutartį dėl 4,5 mlrd. kubinių metrų dujų tiekimo kasmet.
Didžioji dalis Vengrijos importuojamų dujų atiteka iš Rusijos per Juodąją jūrą nutiestą „TurkStream“ vamzdyną ir jo pratęsimą – „Balkan Stream“ dujotiekių tinklą per Bulgariją ir Serbiją.
