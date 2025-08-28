Vengrija uždraudė į šalį įvažiuoti vieno Ukrainos dalinio vadui

„Reaguodama į naujausią Ukrainos smūgį naftotiekiui „Družba“, Vengrijos vyriausybė nusprendė uždrausti atsakingo karinio dalinio vadui atvykti į Vengriją ir visą Šengeno erdvę“, – rašė P. Szijjarto.
Smūgį vamzdynui jis pavadino „išpuoliu prieš Vengrijos suverenitetą“ ir teigė, kad jis sukėlė pavojų šalies energetiniam saugumui, „beveik versdamas naudoti mūsų strateginius rezervus“.
Pasak jo, Ukraina puikiai supranta, kad naftotiekis „Družba“ yra gyvybiškai svarbus Vengrijos ir Slovakijos apsirūpinimui energija. P. Szijjarto pridūrė, kad tokie smūgiai „mums kenkia kur kas labiau nei Rusijai“.
„Kiekvienas, kuris kėsinasi į mūsų energetinį saugumą ir suverenitetą, turi tikėtis pasekmių“, – sakė jis.
Anksčiau P. Szijjarto sakė, kad dėl naujausio smūgio naftotiekiui „Družba“ buvo sustabdytas Rusijos naftos tiekimas Vengrijai.
Rugpjūčio 22 d. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis (žinomas kaip Madyaras) patvirtino, kad Ukrainos dronai smogė Rusijos naftotiekio „Transneft Družba“ naftos perpumpavimo stočiai Unečoje, Briansko srityje.
Rugpjūčio 13 d. Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) valdomi savižudžiai dronai atakavo kitą naftotiekio „Transneft Družba“ siurblinę tame pačiame rajone.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha rugpjūčio 18 d. atsakė, patardamas P. Szijjarto adresuoti skundus Maskvai, o ne Kyjivui, pažymėdamas, kad Rusija pradėjo šį karą ir atsisako jį nutraukti.
Anksčiau Europos Komisija pareiškė, kad smūgis Rusijos energetikos infrastruktūrai, dėl kurio laikinai sutriko naftos tranzitas naftotiekiu „Družba“ į Slovakiją ir Vengriją, nekelia pavojaus bendram ES energetiniam saugumui, ir pridūrė, kad blokas turi mechanizmų tokiems sutrikdymams kompensuoti.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis vėliau sakė, kad Ukrainos santykiai su Vengrija ateityje priklausys nuo Budapešto pozicijos, netiesiogiai užsimindamas apie naftotiekį „Družba“, kuriuo Vengrijai buvo tiekiama energija iš Rusijos, bet kuris dėl atakų buvo uždarytas.